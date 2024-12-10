أبطال هوبال يتحدثون لـ الخليج 365 بعد عرضه بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي

عبدالمحسن النمر يدعم صناع "هوبال"

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فيصل الدوخي: عبدالعزيز الشلاحي يفاجئنا بأفلام تمس الثقافة السعودية

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ريم فهد: شخصيتى فى "هوبال" تمثل كل سيدة عاشت فى التسعينيات

فيلم "هوبال"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:59 مساءً - التقت كاميرا "" بصناع الفيلم السعودي "" على هامش عرضه الأول في الدورة الرابعة منالذي يُقام في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري بمدينة، حيث تحدث أبطال وضيوف عرض لفيلم عن التجربة والتصوير في الصحراء والعديد من الأمور.فريق الفيديوإعداد الفيديو: معتز الشافعيتصوير الفيديو: يوسف بوهوشإعداد: محمد المعصراويفي البداية تحدث بطل الفيلم الفنان إبراهيم الحساوي عن الفيلم وأشاد بالأطفال الذين يجسدون أدوار أحفاده في العمل قائلاً: "أدوارهم رائعة في الفيلم، وهم أبطال فكل المشاركين في الفيلم أبطال سواء كباراً أو صغاراً، وحتى من يجسد دور صغير فهو بطل"، أما الأطفال فأشاروا إلى أن الفنانكان يحفزّهم طوال الوقت وينصحهم بأمور لم يكونوا على دراية بها.وتواجد في عرض "هوبال" الفنان السعودي عبدالمحسن النمر لدعم صناع الفيلم وقال في لقائه مع "" إنه سعيد بزملائه ويثق في تقديمهم فيلم سعودي مُشرف، خاصة أن لديه طموح طول الوقت أن يكون المخرج عبد العزيز الشلاحي من أهم المخرجين في الوطن العربي كله.يمكنكِ قراءة.. النجوم والنجمات في عرض فيلم هوبال بمهرجان البحر الأحمر السينمائيوأعربعن سعادته بحب الأطفال له معلقاً بأن هذا كنز عظيم يحافظ عليه بقدر المستطاع، موضحاً في نفس الوقت معنى كلمة "" لا سيما وأن بعض الجمهور لا يفهما قائلاً: "هوبال هو نوع من أنواع الظاهر الصوتية عند البدويين يقولونها في مناسبات معينة ومن سيشاهد الفيلم سيفهم ما المقصود منها".وحرص الفنان فيصل الدوخي على حضور عرض فيلم "" ودعم المخرجبعدما قدم معه فيلم "حد الطار" والذي حصل بسببه على جائزة أفضل آداء تمثيلي منعام 2020، وقال فيصل لكاميرا "الخليج 365": "عبدالعزيز دائماً ما يفاجئنا بأفلام تلامس الثقافة السعودية والتاريخ السعودي وأنا أحب أشوف هذه الأشياء كتير".وتحمست بطلة الفيلم ميلا الزهراني لمشاهدة العرض الأول بالمهرجان رغم شعورها بالتوتر-حسب تصريحاتها- حيث قالت لـ"" إنها رغم شعورها بالتوتر ولكنها متحمسة جداً في نفس الوقت متمنية أن تكون عند حسن ظن الجمهور، مشيرة إلى أنها انجذبت لدور سارة في العمل لأنه مختلف تماماً عن شخصيتها الحقيقية، حيث إن سارة بدوية وبرئية لا تعرف شيئاً عن الحياة تماماً ولذلك تحمست لتجسيدها.اقرئي أيضاً.. ميلا الزهراني: سعيدة لاختيار جدة التاريخية لإقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائيوعن التصوير في مدينة نيوم كأول فيلم سعودي يتم تصويره في هذه المنطقة قالت: "من أروع الأماكن التي صورنا فيها، وكان كل شيء متكامل وعلى ما يرام، فأنت عندما تصور في مناطق صحراوية يكون هناك طلبات كثيرة تفتقدها وتبحث عن توفيرها، ولكن في نيوم شعرنا وكأننا في فندق 7 نجوم كل شيء كان متوفراً ولا يوجد أحد قام بالتقصير معنا".وأكدت الفنانةالمُشاركة في بطولة العمل أن دورها في "هوبال" يشبه شخصيات كثيرة في مجتمعنا في حقبة زمنية معينة وتحديداً التسعينيات فهي تمثل كل امراة عاشت في ذلك الوقت، مضيفة: "التصوير في مدينة نيوم سيُظهر التضاريس المهمة في بلدنا حتى يراها العالم حولنا، وبالنسبة لمصطلح "هوبال" فهي لغة التخاطب مع الإبل والنياق ويفهمون بعضاً منها".فيلم "" يتم عرضه لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، على أن يتم إطلاقه في دور السينما بـيوم 2 يناير 2025، ويسلط الفيلم الضوء على صراع العادات والتقاليد وسط عائلة تعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء وكيفية تعامل العائلة مع هذه العزلة وسط محيط قاحل، وتترابط فيه الخيوط الإنسانية والمجتمعية.وتدور أحداث الفيلم السعودي "" في تسعينيات القرن الماضي بالسعودية، حيث تقرر عائلة بدوية الهجرة إلى الصحراء هرباً من العالم، بدافع من معتقدات الجد الذي يرى قرب قيام الساعة، ولكن هذه العزلة المفروضة تتحول إلى اختبار صعب للعائلة خاصة عندما يضرب المرض أحد أفرادها، وذلك وسط أجواء مفعمة بالتوتر والإثارة.فيلم "هوبال" من إخراج عبدالعزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل، وبطولة: ميلاالزهراني، مشعل المطيري، وإبراهيم الحساوي، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الوجوه الشابة والأطفال، من بينهم حمد فرحان، وأمل سامي، مطرب فواز، عبدالرحمن عبدالله، دريعان الدريعان، ريم فهد، نورةالحميدي، راوية أحمد، رغدالحربي، والأطفال : أنس عايد، نور سين، ويزن العطوي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».