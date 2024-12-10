أبطال هوبال يتحدثون لـ الخليج 365 بعد عرضه بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:59 مساءً - التقت كاميرا "الخليج 365" بصناع الفيلم السعودي "هوبال" على هامش عرضه الأول في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السيمائي الدولي الذي يُقام في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري بمدينة جدة التراثية، حيث تحدث أبطال وضيوف عرض لفيلم عن التجربة والتصوير في الصحراء والعديد من الأمور.
فريق الفيديو
إعداد الفيديو: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
إعداد: محمد المعصراوي
في البداية تحدث بطل الفيلم الفنان إبراهيم الحساوي عن الفيلم وأشاد بالأطفال الذين يجسدون أدوار أحفاده في العمل قائلاً: "أدوارهم رائعة في الفيلم، وهم أبطال فكل المشاركين في الفيلم أبطال سواء كباراً أو صغاراً، وحتى من يجسد دور صغير فهو بطل"، أما الأطفال فأشاروا إلى أن الفنان إبراهيم الحساوي كان يحفزّهم طوال الوقت وينصحهم بأمور لم يكونوا على دراية بها.
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وأعرب عبدالمحسن النمر عن سعادته بحب الأطفال له معلقاً بأن هذا كنز عظيم يحافظ عليه بقدر المستطاع، موضحاً في نفس الوقت معنى كلمة "هوبال" لا سيما وأن بعض الجمهور لا يفهما قائلاً: "هوبال هو نوع من أنواع الظاهر الصوتية عند البدويين يقولونها في مناسبات معينة ومن سيشاهد الفيلم سيفهم ما المقصود منها".
وتحمست بطلة الفيلم ميلا الزهراني لمشاهدة العرض الأول بالمهرجان رغم شعورها بالتوتر-حسب تصريحاتها- حيث قالت لـ"الخليج 365" إنها رغم شعورها بالتوتر ولكنها متحمسة جداً في نفس الوقت متمنية أن تكون عند حسن ظن الجمهور، مشيرة إلى أنها انجذبت لدور سارة في العمل لأنه مختلف تماماً عن شخصيتها الحقيقية، حيث إن سارة بدوية وبرئية لا تعرف شيئاً عن الحياة تماماً ولذلك تحمست لتجسيدها.
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وعن التصوير في مدينة نيوم كأول فيلم سعودي يتم تصويره في هذه المنطقة قالت ميلا الزهراني: "من أروع الأماكن التي صورنا فيها، وكان كل شيء متكامل وعلى ما يرام، فأنت عندما تصور في مناطق صحراوية يكون هناك طلبات كثيرة تفتقدها وتبحث عن توفيرها، ولكن في نيوم شعرنا وكأننا في فندق 7 نجوم كل شيء كان متوفراً ولا يوجد أحد قام بالتقصير معنا".
وتدور أحداث الفيلم السعودي "هوبال" في تسعينيات القرن الماضي بالسعودية، حيث تقرر عائلة بدوية الهجرة إلى الصحراء هرباً من العالم، بدافع من معتقدات الجد الذي يرى قرب قيام الساعة، ولكن هذه العزلة المفروضة تتحول إلى اختبار صعب للعائلة خاصة عندما يضرب المرض أحد أفرادها، وذلك وسط أجواء مفعمة بالتوتر والإثارة.
فيلم "هوبال" من إخراج عبدالعزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل، وبطولة: ميلاالزهراني، مشعل المطيري، وإبراهيم الحساوي، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الوجوه الشابة والأطفال، من بينهم حمد فرحان، وأمل سامي، مطرب فواز، عبدالرحمن عبدالله، دريعان الدريعان، ريم فهد، نورةالحميدي، راوية أحمد، رغدالحربي، والأطفال : أنس عايد، نور سين، ويزن العطوي.
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فريق الفيديو
إعداد الفيديو: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
إعداد: محمد المعصراوي
في البداية تحدث بطل الفيلم الفنان إبراهيم الحساوي عن الفيلم وأشاد بالأطفال الذين يجسدون أدوار أحفاده في العمل قائلاً: "أدوارهم رائعة في الفيلم، وهم أبطال فكل المشاركين في الفيلم أبطال سواء كباراً أو صغاراً، وحتى من يجسد دور صغير فهو بطل"، أما الأطفال فأشاروا إلى أن الفنان إبراهيم الحساوي كان يحفزّهم طوال الوقت وينصحهم بأمور لم يكونوا على دراية بها.
عبدالمحسن النمر يدعم صناع "هوبال"وتواجد في عرض "هوبال" الفنان السعودي عبدالمحسن النمر لدعم صناع الفيلم وقال في لقائه مع "الخليج 365" إنه سعيد بزملائه ويثق في تقديمهم فيلم سعودي مُشرف، خاصة أن لديه طموح طول الوقت أن يكون المخرج عبد العزيز الشلاحي من أهم المخرجين في الوطن العربي كله.
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يمكنكِ قراءة.. النجوم والنجمات في عرض فيلم هوبال بمهرجان البحر الأحمر السينمائي
وأعرب عبدالمحسن النمر عن سعادته بحب الأطفال له معلقاً بأن هذا كنز عظيم يحافظ عليه بقدر المستطاع، موضحاً في نفس الوقت معنى كلمة "هوبال" لا سيما وأن بعض الجمهور لا يفهما قائلاً: "هوبال هو نوع من أنواع الظاهر الصوتية عند البدويين يقولونها في مناسبات معينة ومن سيشاهد الفيلم سيفهم ما المقصود منها".
فيصل الدوخي: عبدالعزيز الشلاحي يفاجئنا بأفلام تمس الثقافة السعوديةوحرص الفنان فيصل الدوخي على حضور عرض فيلم "هوبال" ودعم المخرج عبدالعزيز الشواحي بعدما قدم معه فيلم "حد الطار" والذي حصل بسببه على جائزة أفضل آداء تمثيلي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2020، وقال فيصل لكاميرا "الخليج 365": "عبدالعزيز دائماً ما يفاجئنا بأفلام تلامس الثقافة السعودية والتاريخ السعودي وأنا أحب أشوف هذه الأشياء كتير".
وتحمست بطلة الفيلم ميلا الزهراني لمشاهدة العرض الأول بالمهرجان رغم شعورها بالتوتر-حسب تصريحاتها- حيث قالت لـ"الخليج 365" إنها رغم شعورها بالتوتر ولكنها متحمسة جداً في نفس الوقت متمنية أن تكون عند حسن ظن الجمهور، مشيرة إلى أنها انجذبت لدور سارة في العمل لأنه مختلف تماماً عن شخصيتها الحقيقية، حيث إن سارة بدوية وبرئية لا تعرف شيئاً عن الحياة تماماً ولذلك تحمست لتجسيدها.
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A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)
اقرئي أيضاً.. ميلا الزهراني: سعيدة لاختيار جدة التاريخية لإقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي
وعن التصوير في مدينة نيوم كأول فيلم سعودي يتم تصويره في هذه المنطقة قالت ميلا الزهراني: "من أروع الأماكن التي صورنا فيها، وكان كل شيء متكامل وعلى ما يرام، فأنت عندما تصور في مناطق صحراوية يكون هناك طلبات كثيرة تفتقدها وتبحث عن توفيرها، ولكن في نيوم شعرنا وكأننا في فندق 7 نجوم كل شيء كان متوفراً ولا يوجد أحد قام بالتقصير معنا".
ريم فهد: شخصيتى فى "هوبال" تمثل كل سيدة عاشت فى التسعينياتوأكدت الفنانة ريم فهد المُشاركة في بطولة العمل أن دورها في "هوبال" يشبه شخصيات كثيرة في مجتمعنا في حقبة زمنية معينة وتحديداً التسعينيات فهي تمثل كل امراة عاشت في ذلك الوقت، مضيفة: "التصوير في مدينة نيوم سيُظهر التضاريس المهمة في بلدنا حتى يراها العالم حولنا، وبالنسبة لمصطلح "هوبال" فهي لغة التخاطب مع الإبل والنياق ويفهمون بعضاً منها".
فيلم "هوبال"فيلم "هوبال" يتم عرضه لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، على أن يتم إطلاقه في دور السينما بـ المملكة العربية السعودية يوم 2 يناير 2025، ويسلط الفيلم الضوء على صراع العادات والتقاليد وسط عائلة تعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء وكيفية تعامل العائلة مع هذه العزلة وسط محيط قاحل، وتترابط فيه الخيوط الإنسانية والمجتمعية.
وتدور أحداث الفيلم السعودي "هوبال" في تسعينيات القرن الماضي بالسعودية، حيث تقرر عائلة بدوية الهجرة إلى الصحراء هرباً من العالم، بدافع من معتقدات الجد الذي يرى قرب قيام الساعة، ولكن هذه العزلة المفروضة تتحول إلى اختبار صعب للعائلة خاصة عندما يضرب المرض أحد أفرادها، وذلك وسط أجواء مفعمة بالتوتر والإثارة.
فيلم "هوبال" من إخراج عبدالعزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل، وبطولة: ميلاالزهراني، مشعل المطيري، وإبراهيم الحساوي، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الوجوه الشابة والأطفال، من بينهم حمد فرحان، وأمل سامي، مطرب فواز، عبدالرحمن عبدالله، دريعان الدريعان، ريم فهد، نورةالحميدي، راوية أحمد، رغدالحربي، والأطفال : أنس عايد، نور سين، ويزن العطوي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».