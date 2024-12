بيندكت كامبرباتش: المسرح عزز نجاحه في الشخصيات المركبة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - بيندكت كامبرباتش، ممثل سينمائي و مسرحي وتلفزيوني بريطاني مشهور، معروف بتجسيد شخصيات ذكية ومركبة، استطاع أن يصنع لنفسه اسماً مميزاً، واكتسب شعبية واسعة النطاق ليس في بريطانيا فقط، بل على المستوى العالمي، بعدما لعب دور شيرلوك هولمز في المسلسل التلفزيوني "Sherlock" لعام 2010. واليوم يستضيف مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بيندكت كمبرباتش، في جلسة حوارية، للحديث عن مسيرته الفنية الطويلة، والأدوار المميزة التي جسدها.

بيندكت كامبرباتش ونشأته الفنية

بيندكت كامبرباتش Benedict Cumberbatch في مهرجان البحر الأحمر السينمائي -الصورة خاصة لـ"الخليج 365" تصوير: معتز الشافعي

وُلد بيندكت كامبرباتش في يوليو 1976، بلندن، وسط جو فني خالص بامتياز، غُرس فيه حب التمثيل والسينما، فهو ابن الممثل البريطاني تيموثي كومبرباتش، ووالدته الممثلة واندا فينثام.

تلقى تعليمه في مدرسة بغرب مدينة ساسكس، وعندما كان طالباً، شارك في المسرحيات المدرسية، حيث لعب دوراً رئيسياً في مسرحية "حلم ليلة في منتصف الصيف" لوليام شكسبير.

بعد أن أتم تعليمه الثانوي، وقبل دخول الجامعة، ظل بيندكت كامبرباتش، لمدة عام يُدرس اللغة الإنجليزية للرهبان في الهند. وبعد عودته إلى بريطانيا، درس الدراما في جامعة مانشستر وحصل على درجة الماجستير في التمثيل الكلاسيكي من أكاديمية لندن للموسيقى والفنون المسرحية.

بيندكت واختراقه عالم الفن بخطى ثابتة

في بداية حياته المهنية، استخدم الاسم المسرحي لوالده "كارلتون"، ولكن بعد فترة قرر استخدام اللقب الأصلي للعائلة "كامبرباتش" من أجل جذب المزيد من الاهتمام المهني.

منذ طفولة كامبرباتش وهو عاشق لجميع أعمال شكسبير، لذلك كان أول عمل له في المسرح الاحترافي لشكسبير، وعلى مدى سنوات، واصل العمل في مسارح لندن، تحديداً في المسرحيات الكلاسيكية مثل مسرحية "هيدا" لهنريك إبسن، عام 2005، وتم ترشيحه لجائزة لورانس أوليفييه لأفضل ممثل مساعد، ومسرحية "وحيد القرن" عام 2007.

أصبح وجهاً مألوفاً على شاشة التلفزيون بعدما لعب أدواراً مهمة في مسلسلات مثل: "The silent witness" عام 2002، ومسلسل "Forty" لعام 2003، ومسلسل "To the end of the earth" لعام 2005. وفي العام نفسه تم ترشيحه لجائزة BAFTA TV لأفضل ممثل عن تجسيده لعالم الفيزياء ستيفن هوكينج في فيلم السيرة الذاتية "Hawking" الذي أصدر عام 2004.

وكان أول دور رئيسي لكومبرباتش في فيلم "Amazing Grace" لعام 2006، وهو معالجة تاريخية لجهود السياسي ويليام ويلبرفورس في مكافحة العبودية، الذي لعب فيه دور رئيس الوزراء ويليام بيت.

"شيرلوك هولمز" نقطة تحول لبيندكت

في عام 2010، حقق بيندكت شعبية ضخمة لم يكن يتوقعها، ووصل صيته للخارج، وذلك بعد دوره في مسلسل "Sherlock " الذي حقق نسب مشاهدات عالية.

"Sherlock "، هو مسلسل تلفزيوني درامي بريطاني عن الجرائم الغامضة، مستوحى من قصص شيرلوك هولمز البوليسية للسير آرثر كونان دويل. المسلسل من تأليف ستيفن موفات ومارك جاتس، ومن بطولة بنديكت كومبرباتش في دور شيرلوك هولمز ومارتن فريمان في دور دكتور جون واتسون. تم عرض 4 مواسم من المسلسل، تم بثها من 2010 إلى 2017.

وفي عام 2014، تحديداً بالموسم الثالث، فاز بيندكت بـ"جائزة إيمي" لأفضل ممثل في مسلسل قصير.

"Star Trek Into Darkness" نقلة نوعية للنجم البريطاني

حقق بيندكت مستوًى جديداً من الشهرة بصفته الشرير في فيلم هوليوود الشهير "Star Trek Into Darkness" لعام 2013. في العام نفسه لعب دور مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في فيلم "The Fifth Estate".

كما جسد شخصية التنين المتحرك "سموغ" في فيلم "The Hobbit: The Desolation of Smaug"، وهو الجزء الثاني من ثلاثية أفلام المخرج بيتر جاكسون التي تحمل عنوان J.R.R.

الحصول على ترشيح جائزة الأوسكار لأول مرة

وفي عام 2014، لعب دور عالم الرياضيات والمنطق «آلان تورينج» في فيلم "The Imitation Game"، وحصل بيندكت على هذا الدور ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

وفي عام 2015، عاد إلى المسرح بصفته الأمير الدنماركي في مسرحية "Hamlet"، وكانت دائمًا صالة العرض الذي حقق نجاحًا كبيرًا؛ كاملة العدد. وفي العام نفسه، ظهر في فيلم "Black Mass"، بدور عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أمريكية، وشقيق رجل العصابات Whitey Bulger.

