شكرا لقرائتكم خبر عن وتر حساس الحلقة 32.. مازن يعترف بقتل ليلى بدافع خيانتها له والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية والثلاثون من مسلسل وتر حساس، اعتراف مازن (أحمد جمال سعيد) بأنه الذى قتل زوجته ليلى بعدما راقبها واكتشف ذهابها مع صديقها عبد الرحمن (شريف الشعشاعى) إلى شقة الزوجية الخاصة بمازن، ودخل ورائهما ووجدها فى غرفة النوم لينهال بالضرب على عبد الرحمن، وطرح ليلى أرضاً لتسقط على رأسها وتصطدم بالكومود وتتوفى.

اعتراف مازن بقتل ليلى لم ينهى كل ملابسات القضية خاصة فى ظل حدوث سرقة للشقة، ويصل خبر قتل مازن لزوجته ليلى إلى سلمى (صبا مبارك) وأن السبب هو اكتشاف خيانتها له، وسط صدمة كبيرة وانهيار من سلمى التي ترفض تصديق أن ليلى خائنة، وتحدث مشادة بين سلمى وكاميليا (إنجى المقدم) التي اتهمت ليلى بخيانة أخيها مازن ولكن رشيد (محمد علاء) يطردها.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل وتر حساس فى إطار درامي اجتماعي، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابن خالتها مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.