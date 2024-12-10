أمير المصري ضيف جلسة حوارية خاصة بقمة فوربس تحت سن الـ30

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نجم البوب سنوب دوج أنه مرشح محتمل لدخول برنامج MasterChef، إذا لم يعد مقدم البرنامج جريج والاس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

كان والاس في قلب دوامة من الادعاءات بالتعليقات والأفعال الجنسية غير اللائقة في الأسابيع الأخيرة، حيث قال المقدم إنه سيتنحى عن برنامج BBC أثناء إجراء تحقيق في سلوكه.

في تحول غير متوقع إلى حد ما للأحداث، ألقى دوج قبعته الآن في الحلبة ليحل محل والاس، قائلاً لـ موقع The Mirror: "من الأفضل أن تصدق أن سنوب دوج يمكن أن يكون القاضي الجديد لبرنامج MasterChef".

واصل أسطورة الراب الإشارة إلى صداقته مع الشيف التلفزيوني جوردون رامزي كدليل إضافي على أوراق اعتماده، وأضاف دوج: "يحكم جوردون رامزي في النسخة الأمريكية من البرنامج، وأنا أعلم أنه سيدعمني لأكون قادرًا على الحكم في النسخة البريطانية".

وتابع دوج قائلا:" أنه يعرف أنني لا ألعب عندما يتعلق الأمر بالطعام، ويعرف أنني أستطيع الطهى، حتى أنني أعطيته بعض النصائح، وقمت باستضافة برنامج طهي هنا حفل عشاء مارثا وسنوب وكنت دائمًا صريحًا بشأن رغبتي في العمل في برنامج بريطاني، أنا أحب هذا المكان، وفي الحقيقة، قد تكون هذه هي الفرصة المثالية".



سنوب دوج وجريج والاس

وكان قد نفى مقدم برنامج MasterChef جريج والاس مزاعم السلوك الجنسى غير اللائق فى موقع تصوير برنامج على قناة BBC، حيث أصدر والاس ردًا على التقارير التي تفيد بأنه تم القبض عليه من قبل المسئولين التنفيذيين فى هيئة الإذاعة البريطانية فى عام 2018 أثناء تصوير حلقة من برنامج الألعاب Impossible Celebrities، مع اتهامات بأنه خلع قميصه أمام إحدى عضوات الطاقم وتفاخر بحياته الجنسية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة The Sun، قيل إن والاس قد تم الإبلاغ عنه بسبب "التعليقات الجنسية غير اللائقة" المستمرة، وأخبره رؤساء هيئة BBC أنه بحاجة إلى "تغيير سلوكه".

وفي منشور على Instagram ردًا على الادعاءات، قال والاس إن الحادث تم التحقيق فيه في ذلك الوقت، مدعيًا أن النتيجة كانت أنه لم يقل "أي شيء جنسي".

وأكد مصدر صحيفة The Sun أن "والاس بدا وكأنه يعتقد أن الأمر كله مجرد مزاح ويقال أيضًا أنه أدلى ببعض التعليقات أمام الجمهور المباشر"، مضيفًا أن موظفي العرض "شعروا بالحرج".

ومن ثم أكد والاس أن الحادث "تم التحقيق فيه على الفور عندما حدث قبل ست سنوات من قبل هيئة BBC، وكانت النتيجة أنني لم أقل أي شيء جنسي، هل أحتاج إلى تكرار هذا مرة أخرى؟ لم أقل أي شيء جنسي، شكرًا لك على وقتك".