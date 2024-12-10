شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ستنتقم سلمى من قاتل شقيقتها ليلى في مسلسل وتر حساس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت سلمى "صبا مبارك" لصدمة كبيرة بعد مقتل شقيقتها الصغرى ليلى "جنا الأشقر"، خلال أحداث الحلقة 31 من مسلسل "وتر حساس" والذى يعرض على قناة On، وذلك حدث بعد أن تفاجأت سلمى بتجديد كاميليا "إنجي المقدم" تهديداتها لها مرة أخرى، خاصة أن كاميليا قد خسرت كل شيء، بطلاقها من رشيد "محمد علاء" وإثبات تورطها في قتل شقيقها حسن.

وهددت كاميليا سلمى أنها سوف تجعل حياتها جحيم ولن تتركها خصوصا بعد طلاقها من رشيد، لذلك هل تربط سلمى كلام كاميليا بقتل ليلى وتنتقم من كاميليا أو قاتل ليلى، هذا ما سوف تكشفه الأحداث القادمة.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.