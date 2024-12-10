شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس تتصدر ترشيحات الجولدن جلوب لـ 2024 وتحصل على 23 ترشيحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت منصة نتفليكس الأمريكية على نصيب الأسد من ترشيحات جوائز الجولدن جلوب لعام 2024، التي أعلن عنها منذ ساعات قليل، وحصدت 23 ترشيحاً تلفزيونيًا و13 فيلمًا، بإجمالي 36 ترشيحًا، وقد ساعدها فيلم Emilia Pérez في الحصول على 10 ترشيحات، وهو العمل الأكثر ترشيحًا.

وعلى جانب التليفزيون، تم منح ترشيحات متعددة لـ Baby Reindeer وNobody Wants This وRipley، بينما حصل Squid Game Season 2 على ترشيح واحد قبل العرض الأول لـ Boxing Day في العام الماضي، حصلت Netflix على نفس عدد ترشيحات الأفلام المتحركة ولكن عدد أقل من ترشيحات التلفزيون، مع 15 ترشيحًا، لتحتل المرتبة الثانية خلف HBO على جانب الشاشة الصغيرة.

وحصلت المنصة الأمريكية HBO على 14 ترشيحًا في فئة التلفزيون بعد عام من انتهاء عرض فيلم Succession، حيث تم تكريم أفلام مثل The Penguin وTrue Detective وHacks عدة مرات.

كما حصلت منصة FX وHulu على 10 ترشيحات تلفزيونية بينما كان هناك الكثير على جانب الأفلام لفيلمي Motion Pics وSearchlight من Walt Disney Studios، وحصلت Amazon MGM Studios على أربعة ترشيحات وحصلت خدمة البث Prime Video على ثلاثة ترشيحات للتلفزيون.

عادلت Apple TV+ تسعة ترشيحات لها من العام الماضي، بمساعدة فيلمي Slow Horses وDisclaimer للمخرج ألفونسو كوارون على جانب التلفزيون ولكن لم تحصل على أي ترشيح في فئة الأفلام.