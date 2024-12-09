فن ومشاهير

تامر حسني ونانسي عجرم معاً ليلة رأس السنة.. احتفال ضخم في دبي

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في ليلة رأس السنة، يلتقي النجم المصري تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم في احتفال ضخم سيُقام في فندق “ريتز-كارلتون” بدبي، ليقدما لجمهورهما لحظات لا تُنسى. الحفل المنتظر يعد واحدًا من أبرز الفعاليات التي ستزين مدينة دبي بمناسبة وداع عام واستقبال آخر.

سيستمتع الحضور ببرنامج فني مميز يجمع بين الألحان الرومانسية والموسيقى الحيوية من تامر حسني، صاحب الصوت العذب والأغاني التي تلامس قلوب الملايين، وبين نانسي عجرم التي لا تزال تحقق نجاحات مستمرة بفضل أغنياتها التي تتميز بالكلمات المعبرة والأنغام المميزة.

ويعتبر هذا الحفل فرصة نادرة لمحبي النجمين للاستمتاع بأدائهما المباشر، حيث سيقدمان مجموعة من أجمل أغانيهما التي حققت شهرة واسعة في العالم العربي. الحفل سيكون مليئًا بالطاقة والاحتفالات، وتُعد هذه الأمسية فرصة رائعة لجمهور دبي للاحتفال مع اثنين من أكبر الأسماء في صناعة الموسيقى العربية.

كما يُنتظر أن يكون الحفل في “ريتز-كارلتون” من أبرز الفعاليات التي تجمع بين الفخامة والموسيقى، في مكان يعد من أرقى وجهات الاستقبال في دبي، ليضيف رونقًا خاصًا لهذه المناسبة المميزة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا