تامر حسني ونانسي عجرم معاً ليلة رأس السنة.. احتفال ضخم في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في ليلة رأس السنة، يلتقي النجم المصري تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم في احتفال ضخم سيُقام في فندق “ريتز-كارلتون” بدبي، ليقدما لجمهورهما لحظات لا تُنسى. الحفل المنتظر يعد واحدًا من أبرز الفعاليات التي ستزين مدينة دبي بمناسبة وداع عام واستقبال آخر.

سيستمتع الحضور ببرنامج فني مميز يجمع بين الألحان الرومانسية والموسيقى الحيوية من تامر حسني، صاحب الصوت العذب والأغاني التي تلامس قلوب الملايين، وبين نانسي عجرم التي لا تزال تحقق نجاحات مستمرة بفضل أغنياتها التي تتميز بالكلمات المعبرة والأنغام المميزة.

ويعتبر هذا الحفل فرصة نادرة لمحبي النجمين للاستمتاع بأدائهما المباشر، حيث سيقدمان مجموعة من أجمل أغانيهما التي حققت شهرة واسعة في العالم العربي. الحفل سيكون مليئًا بالطاقة والاحتفالات، وتُعد هذه الأمسية فرصة رائعة لجمهور دبي للاحتفال مع اثنين من أكبر الأسماء في صناعة الموسيقى العربية.

كما يُنتظر أن يكون الحفل في “ريتز-كارلتون” من أبرز الفعاليات التي تجمع بين الفخامة والموسيقى، في مكان يعد من أرقى وجهات الاستقبال في دبي، ليضيف رونقًا خاصًا لهذه المناسبة المميزة.