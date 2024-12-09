زينة تتألق في “مهرجان البحر الأحمر” وتستعرض مشاريعها القادمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: خلال استضافتها في برنامج “سينماتيك” المذاع عبر شاشة التلفزيون السعودي على هامش مشاركتها في الدورة الرابعة لـ”مهرجان البحر الأحمر السينمائي”، كشفت الفنانة زينة حرصها الشديد على حضور فعاليات المهرجان، وذلك للمرة الأولى، مؤكدةً أنها تواجدت خلال الأيام الماضية في معظم فعاليات المهرجان.

قالت زينة إنها تشرفت بحضور “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” هذا العام، لأنه مهرجان مهم ومنظّم بدقّة، موضحةً: “كنت حريصة على حضور معظم الأفلام المعروضة في المهرجان حتى الآن، لأني مهتمة بمشاهدة الجديد في السينما بكل أنحاء العالم، كما أفهم اللغات السينمائية لكل دولة تقدم فنّها، وبالنسبة لي أي مهرجان أهم ما يقدّمه للفنان هو أفلامه”.

يُذكر أن زينة انتهت من تصوير فيلم “الدشاش” الذي يجمعها بالفنان محمد سعد للمرة الثانية بعد 16 سنة منذ عملهما معاً في فيلم “بوشكاش” الذي عُرض عام 2008، ويشارك في بطولة الفيلم: باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى…، وهو من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

كما تستأنف زينة تصوير مسلسل “العتاولة 2” المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025، بعد عودتها من “مهرجان البحر الأحمر السينمائي”، حيث صورت عدداً من مشاهدها فيه خلال الأسابيع الماضية، ويشاركها في بطولته الفنانون: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي…، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.