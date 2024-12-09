شكرا لقرائتكم خبر عن صور لأبطال وحضور فيلم من وراء الموج بمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت نتفليكس فيلم "من وراء الموج" لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس 8 ديسمبر، وذلك خلال عرض حصري لاقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور قبل الموعد المنتظر لإطلاق الفيلم على منصتها في 24 يناير من العام المقبل 2025.

شهد العرض حضور المخرج ماتي براون إلى جانب نجمي الفيلم زين الرافعي وشقيقته ريمان، كما جذب العرض مجموعة كبيرة ضمت خبراء صناعة الأفلام وممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وأبرز المؤثرين، والذي قدم فيه الممثلون نادين لبكي، وزياد بكري، وزين وريمان الرافعي أداءً قويًا تكلّل بالإخراج المُبهر للمخرج ماتي براون.

هذا وتدور قصة فيلم من وراء الموج حول عائلة من أربعة أفراد تجد نفسها عالقة على جزيرة خلابة تخفي وراء سحرها حقيقة صادمة، فما يبدأ كمجرد لعب أطفال ومحاولات لتمضية الوقت، سرعان ما يتحول إلى كشف أسرار مظلمة تحاول العائلة جاهدة إخفاءها عن أصغر أفرادها "جنا"، ومع تصاعد الأحداث واختلاط الحقيقة بالخيال، يواجه أفراد العائلة حقائق قاسية وخيارات صعبة، تختبر مدى قدرتهم على التحمل وتضع آمالهم بالعودة إلى منزلهم سالمين على المحكّ.



زين الرافعي وشقيقته ريمان



حضور فيلم من وراء الموج