توبا بويوكستون تتجول في شوارع جدة التاريخية وتتغزل بالمباني الأثرية

توبا بويوكستون وجولة في شوارع جدة

الصورة عبر خاصية القصص بحساب توبا بويوكستون إنستغرام

الصورة عبر خاصية القصص بحساب توبا بويوكستون إنستغرام

توبا بويوكستون لـ الخليج 365: من المهم أن يرى العالم القصص ‏من وجهة نظر النساء

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - وصلت النجمة التركيةالتي تتمتع بشهرة واسعة في العالم العربي، إلى، وتحديدًا جدة التاريخية، صباح الخميس الماضي 4 ديسمبر، وذلك لحضور الدورة الرابعة، والذي تحضره ليس كضيفة فقط، بل كعضوة بلجنة تحكيم الأفلام ‏الروائية بالمهرجان، والتي يترأسها المخرج سبايك لي، وحرصت بويوكستون على حضور أغلب الفعاليات المقامة على هامش المهرجان، وكذلك توثيق زيارتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".تعد هذه الزيارة الثانية لـ، البالغة من العمر 42 عامًا، إلى المملكة العربية السعودية في فترة قصيرة، حيث زارت الرياض خلال الشهر الماضي، وذلك لحضور معرض كريستيان ديور، الذي أقيم في المتحف الوطني السعودي، ووقتها عبرت النجمة التركية عن انبهارها بالمملكة العربية السعودية، وإعجابها بالعمارة والتصميمات.وفي زيارتها الثانية للسعودية، والأولى لجدة، وثقتجانباً آخر من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ففي الوقت الذي كان ينشر فيه الفنانون كواليس حضورهم الفعاليات، كانت توثق الممثلة الشهيرة جولتها في شوارع جدة التاريخية، التي ظلت تتغزل فيها وفي جمال المعمار الإسلامي والتصميمات التراثية.وذلك عن طريق نشر عدد كبير من الصور والفيديوهات عبر خاصية "القصص" على إنستغرام. كما وثقت أيضًا جولتها بالسيارة في شوارع جدة وقت غروب الشمس.بحضور كاميرا «الخليج 365»، وتغطيتها الخاصة للمهرجان، أجرت حواراً خاصاً مع النجمة ‏التركية الشهيرةعلى هامش حضورها فعالية "المرأة في السينما".‏ وتشاركبمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.بعد ترحيب "الخليج 365" بـ توبا بويوكستون، تم سؤالها عن مدى أهمية الاحتفاء بالمرأة في السينما، ‏لتجيب قائلة: "الأمر يعتمد على وجهة نظرك في الواقع، فالسينما تجمع بين الأشخاص وبين الثقافات والبلدان ووجهات النظر والمعتقدات المختلفة، وخاصةً مع دخول النساء أكثر فأكثر في عالم السينما، فعلى سبيل المثال لدينا هذا ‏العام 16 فيلماً؛ سبعة أفلام منها من إخراج مخرجات نساء، وهذا سيمكّن العالم من أن يرى القصص ‏من وجهة نظر النساء، وهو أمر مهم حقاً".‏

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توبا بويوكستون: أعلم بأنكم تطلقون عليَّ اسم لميس بالوطن العربي

وبسؤالها هل يمكنها أن تتخيل عدد المعجبين وقاعدتهم الكبيرة لديها في العالم العربي، أجابت ‏بأنها لا تدرك حجمهم، ولكن تعلم بأنهم يطلقون عليها اسم "لميس". ثم قامت بتوجيه كلمة إلى معجبيها العرب، قائلة: "في الواقع إنه لأمر مدهش أن أكون ‏هنا، الجميع لطفاء للغاية ويرحبون بي بشكلٍ كبير في السعودية، ويمكنك أن تشعر بالحب والاحترام، ‏وهو أمر جميل".‏

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وبسؤالها عن تعلمها أي كلمات عربية، أجابت قائلة: "شوية شوية و"يلا"، وأعرف المزيد من الكلمات ‏أيضاً". وفي ختام لقاء "الخليج 365" بـ توبا بويوكستون، تم مطالبتها بإمكانية قولها كلمة "سلام"، فقالت: "سلام. نستخدم كلمة سلام أيضاً ‏في اللغة التركية".‏

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