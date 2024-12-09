أحمد حلمي يتّخذ قراراً غريباً ومفاجئاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة غريبة ومفاجئة، ألغى الفنان أحمد حلمي متابعة زملائه وأصدقائه من حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، باستثناء متابعة أربعة فقط.

وألغى أحمد حلمي متابعة الجميع من حسابه، باستثناء متابعة أربعة أشخاص، هم: زوجته الفنانة منى زكي، الفنان عمرو دياب، المستشار تركي آل الشيخ والفنانة تارا عماد.

كان حلمي قد احتفل في أكثر من منشور على “إنستغرام” خلال الأيام الماضية بتكريم زوجته الفنانة منى زكي في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” في دورته الرابعة، والمُقام حالياً في جدّة بالمملكة العربية السعودية، بحصولها على جائزة “اليسر الفخرية” من المهرجان… حيث نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة جمعته مع منى خلال المهرجان ووضع في خلفيتها أغنية الفنان محمد منير “لما النسيم” ليهنئها بالتكريم قائلًا: “مبروك التكريم يا ملكة حياتي”.

وكان أحمد حلمي قد علّق على تكريم زوجته في لقاء مع برنامج “سينماتك” المذاع عبر قناة SBC السعودية، قائلاً: “بقول لها مبروك ألف مبروك، يا رب يبقى مزيد من التكريمات إن شاء الله. أكيد مبسوط والله كإني أنا اللي بتكرّم النهاردة”.

يُذكر أن أحمد حلمي قدّم في “موسم الرياض” الماضي مسرحية “ميمو” وشاركه في بطولتها كلٌ من: هنا الزاهد، رحمة أحمد، حمدي المرغني، محمد رضوان، نور إيهاب…، وهي من إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.