شكرا لقرائتكم خبر عن "هيجيلى موجوع" للنجم تامر عاشور أغنية العام وتوليت الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تطبيق Spotify عن ملخص خاصية Wrapped السنوي، الذي يسلط الضوء على معدل الاستماع إلى أغانى، وفنانين وصناع موسيقى الذين حطموا الأرقام القياسية قبل نهاية العام الجارى 2024.

وتمكن سبعة فنانين صاعدين على الظهور في قائمة أفضل 10 أغاني الأكثر استماعًا على المنصة في مصر، مع نجوم مثل تامر عاشور ومحمود الليثي.

وحققت أغنية النجم تامر عاشور الشهيرة "هيجيلي موجوع" نجاح كبير، لتسجل الأغنية الأكثر استماعًا في مصر، مؤكدة على براعة عاشور في الأغاني الرومانسية والحزينة.

واحتلت أغنية إسلام كابونجا "ايوا يا حبيبتي وحشتيني" المركز الثاني، مما يعكس مدى ارتباط المستمعين وحبهم لموسيقى المهرجانات، ومن ثم احتلت أغنية شهاب "عالعموم" المركز الثالث، محققة نجاحًا كبيرًا بفضل ألحانها الفريدة، وساهم أسلوبه المميز في مزج الأنماط الموسيقية المختلفة في جعله من أبرز الفنانين لدى مستمعي جيل Z.

وفي المركز الرابع، جاء الفنان المصري TUL8TE بأغنيته الشهيرة "حبيبي ليه"، التي تمزج بين أجواء التسعينات واللمسات العصرية الحديثة.

واختتمت قائمة الخمسة الأوائل بأغنية "سيبك من اللي خلع"، التي تجمع بين موسيقى المهرجانات والشعبي، وهي من أداء محمود الليثي و عصام صاصا في فيلم "حمص وحلاوة".

أما عن قائمة أكثر الفنانين إستماعاً في مصر، فـ جاءت كـ التالى:

عصام صاصا

عمرو دياب

إسلام كابونجا

تامر عاشور

مروان بابلو

ويجز

كايروكي

شيرين

رامي صبري

مُسلِم

وأكثر الأغاني إستماعاً في مصر، جاءت كـ التالى:

“هيجيلي موجوع” لتامر عاشور

“ايوا يا حبيبتي وحشتيني” لإسلام كابونجا

“عالعموم” لشهاب

“"حبيبي ليه” لـTUL8TE

“سيبك من اللي خلع” لـمحمود الليثي

“يا زميلي” لـIImond

“ماتيجي اعدي عليكي”لـ TUL8TE

“ زماني صابني عيار” لمجدي الزهار

“ اللي نفسه فيا بيتي ميتوهش” لإسلام كابونجا

“عشري بيعني انا” لمجدي الزهار

أكثر الألبومات إستماعاً في مصر:

"آخر قطعة فنية" لمروان بابلو

"كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصرياً لحبايب قلبي" لـTUL8TE

"روما" لكايروكي

"تيجي نتراهن" لتامر عاشور

"نساي" لشيرين

"يا قاهره" لـIImond

"Bye" لـIImond

"معايا هتبدع" لرامي صبري

" رايق" لحمزة نمرة