شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقية تعلن موعد عرض الجزء الثانى من لقاء الراحل محمد رحيم قبل وفاته بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القناة الوثائقية عن موعد طرح الجزء الثاني من لقائها مع الملحن محمد رحيم خلال بودكاست كلام في الفن، من خلال برومو تشويقي للحلقة علقت عليها بكتابة : "انتظروا الجزء الثاني من اللقاء الأخير المطوَّل الذي أجرته قناة "الوثائقية" مع الملحن محمد رحيم قبل رحيله بـ9 أيام، في بودكاست "كلام في الفن"، الأربعاء المقبل، الساعة 10 مساءً على شاشة القناة".

هذا وكانت القناة الوثائقية قد عرضت فى وقت سابق الجزء الأول من اللقاء، الذى يقدمه الإعلامي محمد العسيري، ويركز بودكاست "كلام في الفن" على تناول تاريخ الأغنية المصرية، ويستعرض تطورها عبر الأجيال، وأهم محطاتها، من خلال استضافة عدد من المطربين والملحنين والشعراء الغنائيين، الذين أسهموا في صناعة الأغنية المصرية بمختلف أشكالها، في مراحل زمنية مختلفة.

ويسرد الضيوف تجاربهم الإبداعية، وبداياتهم في عالم الغناء، وأبرز التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.