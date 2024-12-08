صور – حسين فهمي يكشف مفاجأة عن زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقامت محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع جمعية عمارة للتنمية المجتمعية، مساء أمس (السبت)، ندوة ثقافية حضرها الفنان الكبير حسين فهمي وزوجته، حيث حرص على أن يوجه الشكر الى القائمين على الندوة لاستضافته على مدار يومين في باريس الصغرى كما يطلق عليها، مؤكداً أنها فرصة جعلته يستعيد ذكريات مشواره الفني وكذلك زوجته السيدة “آنا”، مفجراً مفاجأة عن مولدها ونشأتها، مؤكداً أنها من مواليد محافظة الإسماعيلية حيث كان والدها أحد المهندسين الأجانب العاملين في الشركة العالمية للملاحة بقناة السويس.

زارت زوجة الفنان الكبير المنزل الذي عاشت فيه طفولتها بشارع عمر بن الخطاب، رغم أن المنزل يخضع حاليًا للترميم، إلا أن الزيارة أعادت لها ذكريات عزيزة، حيث التقط الزوجان العديد من الصور التذكارية.

واستغل حسين فهمي وزوجته، زيارتهما لمدينة الإسماعيلية للقيام بجولة سياحية مميزة في أرجاء المدينة للتعرف على أهم معالمها السياحية والتاريخية.

وأعرب فهمي عن سعادته البالغة قائلًا: “سعيد بوجودي في هذه المدينة الجميلة، وأقدر الاستقبال الحافل من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق”.

شملت الزيارة منطقة نمرة 6 والمعدية الشهيرة، حيث تعرفوا على تاريخ المنطقة وتمثال البطل عبد المنعم رياض، مرورًا بمستشفى هيئة قناة السويس، والتي تحمل ذكريات خاصة لزوجة حسين فهمي حيث ولدت بها.

تخللت الزيارة مواقف طريفة، حيث استرجع الفنان مشاهد من أفلامه التي تم تصويرها بنفس المنطقة، قام بتجميعها وتصويرها المدون الأثري محمد حزين، الذي أعاد تصوير بعد تلك المشاهد بوجود الفنان حسين فهمي، والذي عبر عن سعادته بتواصل الأجيال الجديدة مع أعماله السينمائية.