محمد رمضان يسخر من هذا الفنان ويردّ على منتقدي تقليد السادات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريحات صحافية خلال حضوره منتدى السينما والتغير المناخي، الذي عقد بوسط القاهرة أمس (الجمعة) رد الفنان محمد رمضان، على تساؤل حول حقيقة خلافه مع مغني المهرجانات كزبرة، بطريقة ساخرة، قائلًا: “إحنا مش في محل عطارة هنا”، في إشارة منه إلى اسم كزبرة.

جاء رد رمضان على خلفية تصريحات كزبرة، حول خلافه مع محمد رمضان، خلال العرض الخاص لفيلم “الحريفة 2” الذي يشارك فيه قائلاً: “حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان”

كما رد رمضان، على انتقادات تقليده لشخصية الرئيس الراحل أنور السادات، في أغنيته الجديدة برج الثور، قائلًا: “شخصية أنور السادات في وجدان الشعب، وأنا بحس إن هو موجود في كل مواطن، ومن الحاجات الغريبة إن هو مواليد 1918 ومات 1981، وأزعم بأن الرقمين دول على إيد كل إنسان”.

وأضاف: “بنحب كل رؤسائنا وبندعمهم، وده جزء مهم من واجبنا كشعب ووطن إننا نكون في ضهر رئيسنا اللي بيقود ويرعي 120 مليونًا”.

كما كشف محمد رمضان عن سبب غيابه الدرامي، قائلًا: “متفرغ للسينما أكتر دلوقتي، وأنا مركز في فيلمي أسد، اللي بيناقش عصر العبودية في زمن قديم، وبنحافظ على البيئة من خلاله”.