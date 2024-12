شكرا لقرائتكم خبر عن إيميلي بلانت: نجاح oppenheimer فاق توقعاتي وكريستوفر نولان صاحب فكر استثنائي والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالسعودية اليوم الخميس جلسة حوارية للنجمة العالمية إيميلي بلانت، وادارت الجلسة الإعلامية رايا أبي راشد.

وقالت إيميلي بلانت خلال الجلسة إنه كل فيلم تقدمه تعتبره رحلة استكشاف وكل عمل مخاطرة، وأضافت إيميلي أن ما يهمها في العمل أن يكون الأشخاص المشاركين في الفيلم متعاونين ولديهم مرونة لان الأفراط في التحكم هو ما يكون بيئة غير صالحة للعمل، لذلك هي تحب التعامل مع المخرج الذي يمنحها الحرية.

وأكملت إيميلي بلانت الحديث بأنها قدمت الكثير من الأفلام كثيرة المتنوعة ولكن هناك أعمال تعتبرها جديدة عليها، مثل My Summer of Love.

فيما تحدثت بلانت عن نجاح فيلم oppenheimer وقالت إنه فاق توقعاتها، مؤكده أن تجربة المخرج كريستوفر نولان، عظيمة وبتقنيات ضخمة، ويجعل الممثل يعمل في بيئة آمنة لأنه يهتم برؤية الممثل للدور وليس برؤيته هو للدور كمخرج وهو فكر استثنائي، ورغم أن الفيلم عن الفيزياء، إلا أن هناك أشخاص شاهدوا الفيلم 7 مرات.

وأضافت بلانت أنها استمتعت بالعمل مع كيليان مورفي في الفيلم مؤكده أنه ممثل فريد من نوعه وهادئ ويمتاز بقوة الشخصية وتعتبره صديق عزيز هو وزوجته، معبرة عن دهشتها من قدرته على تقديم هذا الدور الهائل رغم كونه هو شخص خجول جدا والشهرة لا تناسبه فهو لا يحب الشهرة أو الاطراء وعبارات الإعجاب.

وتحدثت إيميلي بلانت عن فيلمها الجديد the smashing machine مع دوين جونسون الملقب بالصخرو روك، حيث قالت إنه من الشخصيات المفضلة لديها وأنها استمتعت بالعمل معه لأن الفيلم صراع إنساني عاطفي وأنها متحمسة لمعرفة رد الحمهور على الفيلم، كما أشارت إلى أنها استمتعت بالعمل مع دوين من خلال فيلم jungle cruise، وأن بناتها يخافون من مشهد غرقي بالفيلم.

أما عن ميريل ستريب فقالت إيميلي بلانت إنها تعلمت منها الانطلاق والاندفاع وخوض التجارب دون خوف وهي ممثلة عملاقة ولديها مفاجئة في كل مرة تظهر بها في عمل جديد.

واضافت إيميلي بلانت إن عملها في هوليوود كان سببا في نضجها بشكل كبير ولأنها ترى أنخا صنيعية تجاربها، وأنها اصبحت حريصة أكثر على خصوصيتها، وانها تبحث عن السعادة في أصغر الاشياء، وتحرص دوما على أن تكون متوازنة في كل شئ.

