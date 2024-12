شكرا لقرائتكم خبر عن عامر خان: القرصنة وراء شعبيتي بالصين وأشارك شاروخان وسلمان خان البطولة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالسعودية اليوم الخميس جلسة حوارية لنجم بوليوود عامر خان، وأدارت الجلسة الإعلامية رايا أبي راشد.

وقال عامر خان خلال الجلسة إنه لا يتعمد كسر الأعراف في أفلامه وإنما السيناريو الذى يعجب به هو الذي يقوم بتنفيذه، وأنه عندما يفكر في السيناريو يفكر كيف سيتقبله الجمهور، هل سيتفاعل معه يبكى ويفرح مع أحداثه أم لا.

وأضاف عامر خان، أنه لا يستطيع تقمص الأدوار مثلما يفعل أخرين، لديهم القدرة على تقمص الأدوار لشهور لكنه لا يستطيع ذلك.

واكمل عامر خان حديثه، بأنه وقع في حب سيناريو فيلم لاجان، وأنه عمل مكلف وغير معتاد وعندما قرأ سيناريو الفيلم، وجده مكلف ولم يستطيع أي منتج إنتاجه وبالتالي دفعه ذلك لانتاج العمل وتحول لمنتج، معتبرا أنها نقطة تحول كبيرة في مسيرته الفنية لأنه يمنحه الحرية في تقديم الفيلم بالشكل الذي يريده، والفيلم أخذه لهوليوود بعد ترشيح الفيلم للأوسكار.

فيما تحدث عامر خان عن شعبيته الكبيرة في الصين، مؤكدا أن شعبيته في الصين جاءت بالصدفة وبسبب القرصنة، حيث تم عرض فيلمه idiots 3 ، بشكل مقرصن في الصين، وحقق نجاح كبير، وجعل الصينين يبحثون عن أفلامه واصبحت له شعبية كبيرة لهذا السبب.

وأكمل عامر خان أن الشباب يعلمونه تجارب ثرية جديدة، وأضاف أنه سيقدم فيلم مع شاروخان وسلمان خان ويعتبره فيلم عائلي يجمعهما سويا، ولكن ينتظر السيناريو المناسب.

وأكمل عامر خان أنه تأثر بوالدته جدا لانها كانت شخصية حساسة وتفكر في الآخرين وفي مشاعرهم وهو ما يجب أن يكون في صناع السينما أن يكونوا حساسين ولديهم القدرة على الشعور بالآخرين ليقدموا على الشاشة ما يعبر عن الناس.

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين سيشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال.

وتضم قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية جلسة عن الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER) والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام، بالإضافة إلى الممثلة الحائزة على عدة جوائز بريانكا تشوبرا جوناس (Head of State)، والممثل والمغني نيك جوناس (Power Ballad)، والممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد (Don’t Worry Darling)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه فيلمها (Everything Everywhere All at Once).



