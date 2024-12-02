بالفيديو- بكثير من الحبّ، هاندا أرتشيل وحبيبها يحتفلان بمناسبة سعيدة… إقرأ التّفاصيل

إحتفلت الممثّلة التّركيّة، هاندا أرتشيل، مع حبيبها رجل الأعمال، هاكان صابانجي، بمناسبة مرور عامَين على علاقتهما العاطفيّة.

ونشرت هاندا فيديو تضمّن العديد من الصّور التي جمعتها بحبيبها وهما في لحظات عاطفيّة جميلة، ما يؤكّد على عمق حبّهما وجدّيّة علاقتهما.

وكانت هاندا أرتشيل قد عادت مؤخّرًا إلى تركيا بعد رحلة مميّزة في مصر بصحبة حبيبها حيث شاركت المتابعين أكثر من صورة من زيارتهما للمعالم السّياحيّة في القاهرة ومنها المتحف المصريّ الكبير وزيارة منطقة الأهرامات.

كما احتفلت هاندا بعيد ميلادها الـحادي والثّلاثين في مصر حيث أطفأت شمعة عيدها ضمن اجواء رومنسية ولقطات رائعة بصحبة حبيبها هاكان صابانجي.

على صعيد الأعمال، انتهت الممثّلة هاندا أرتشيل وزميلها الممثّل باريش أردوتش من تصوير فيلمهما الجديد “دعها للرّياح” الذي سيُعرض قريبًا على منصّة نتفليكس.

الفيلم كوميديّ رومنسيّ جديد تدور أحداثه ضمن قصّة رومنسيّة في مدينة أزمير التّركيّة.

تؤدّي “أرتشيل” (من أعمالها “أنت أطرق بابي”، “الحبّ لا يفهم الكلام”) دور “أسلي ماتسوي”، التي تقدّم التّضحيات لإنقاذ شركة عائلتها، ثمَّ تجمعها قصّة حبّ مثيرة مع “باريش” الذي يقوم بدور رجل الأعمال “إيجي بازيجي”.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

يجسّد “باريش” (من أعماله “حبّ للإيجار”، “الغراب”) في الفيلم شخصيّة رجل أعمال، والعمل من النّوع الدّراميّ الرّومنسيّ من إنتاج O3 Medya وكتابة جيلان ناز بايلان التي حقّق فيلمها الأوّل (مروة كولت) نجاحًا كبيرًا في تركيّا على منصّة نتفلكس. والفيلم من إخراج إنجين إردن .