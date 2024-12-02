الشّرطة تقتحم منزل أرنولد شوارزنيغر في عيد الشّكر… إليكم ما حدث

تمّ الاحتفال بعيد الشّكر في الولايات المتّحدة الخميس الماضي في الثّامن والعشرين من نوفمبر، وهو أحد أكثر الأيّام الخاصّة التي يتِم الاحتفال بها في الدّولة الواقعة في أميركا الشّمالية. تتجمّع العائلات للاستمتاع بعشيّة لطيفة. ومع ذلك، لم يكن يومًا جيّدًا لأرنولد شوارزنيغر.

تلقّى الفنّان زيارة مفاجئة من الشّرطة إلى منزله في لوس أنجلوس. وفقًا لموقع TMZ، قالت مصادر من قسم شرطة لوس أنجلوس إنّ الضّباط تلقّوا مكالمة هاتفيّة بشأن تهديد محتمل بوجود قنبلة تمّ وضعها في صندوق بريد الممثّل.

ولكن عندما وصلوا إلى المنزل، ولحسن الحظّ، لم يجدوا أيّة عبوة ناسفة. وفي وقت الزّيارة، كان شوارزنيغر يمارس التّمارين الرّياضية في المنزل. وكان الضّباط يتحدّثون إلى جهاز الأمن التّابع لحاكم كاليفورنيا السّابق. وأشاروا إلى أنّه من المستحيل تقريبًا زرع قنبلة في صندوق البريد هذا لأنّ المنزل يتمتّع بأمن دائم ومراقبة بالفيديو.

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تحقّق الشّرطة الآن في ما قد يحدث لشخص ما للاتصال به والإشارة إلى التّهديد بوجود قنبلة. وليس من المستبعد أن يكون هناك عمليّة تجسّس، ولم يتِمّ حتّى الآن اعتقال أيّ شخص. ورفض ممثّلو الفنّان التّعليق، وفقًا لما ذكرته الصّفحة السّادسة.