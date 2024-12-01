هل يعيش جوني ديب قصّة حب جديدة مع هذه المؤثِّرة؟

يظل جوني ديب رمزًا في مشهد هوليوود بعمر ٦١ عامًا. ومع ذلك، في حياته العاطفية أيضًا، كما هو الحال بعد أن كان مع المحامية جويل ريتش، كانت هناك تكهّنات حول علاقة حبّ جديدة بين الممثل والمؤثِّرة الإسبانية، جيس مارتينيز بورديو.

جيس مارتينيز بورديو مؤثرة إسبانيّة تعمل أيضًا في صناعة السينما وتنتمي إلى عائلة رفيعة المستوى في إسبانيا. أصبحت العلاقة بين الاثنين أكثر إثارة للاهتمام بسبب القرائن التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي والمصادفات الجغرافية بينهما.

“مارتينيز-بورديو” نشيطة للغاية على إنستغرام، وقد نشرت مؤخّرًا مقطع فيديو تهنئ فيه “ديب” بعيد ميلاده، الأمر الذي أدّى إلى ازدياد الإشاعات حول علاقة حبّ محتملة بين الاثنين. كما أن أحد أصدقاء “ديب” المقرّبين يتابع “جيس” على إنستغرام، ما يزيد ايضاً من التكهّنات حول هذا الأمر.

وكان الاثنان في نفس المكان في أوقات مماثلة. إلا أن أحد ممثلي “ديب” نفى وجود أي علاقة رومانسية بين الاثنين، بل مجرّد صداقة بينهما.

وتأتي هذه العلاقة الجديدة المحتملة لـ “ديب” بعد نزاع قانوني مع زوجته السابقة أمبر هيرد. ومع ذلك، لا يزال لدى الممثل العديد من المشاريع السينمائية على جدول الأعمال، بما في ذلك فيلم الحركة والإثارة “Day Drinker”، والذي سيتم تصويره في جزر الكناري وسيلعب دور البطولة إلى جانب بنيلوبي كروز.

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بهذه الطريقة، تستمر حياة “ديب” الشخصية في إثارة الاهتمام والتكهنات فعلى الرغم من أن علاقته مع جيس مارتينيز بورديو لا تزال غير مؤكّدة، إلا أن الممثل يواصل مسيرته في هوليوود بنجاحاته الجديدة. سيحدد الوقت ما إذا كانت العلاقة بين الاثنين ستزدهر أم ستبقى مجرد إشاعة.