ميريام فارس تقدم استعراضاً يخطف الأنظار بحفل الفورمولا 1

ميريام فارس تسحر جمهور الحفل بغنائها باللهجات العربية المُختلفة

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ميريام فارس تُشارك جمهورها عدداً من اللحظات العائلية

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - أحيت الفنانةبالأمس حفل افتتاح انطلاق سباق "الفورمولا 1" لعام 2024 المُقام بقطر، وقد قدمت خلال الحفل استعراضاً كبيراً خطفت من خلاله الأنظار ولاقى استحساناً كبيراً من جمهورها ومُحبيها في الوطن العربي.وقد قدمت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عدداً من اللوحات الاستعراضية على المسرح من خلال العديد من الرقصات والتي بدأ جمهورها ومُحبوها يتداولونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، وخلال الحفل المُقام على مسرح "لوسيل" قدمت ميريام فارس أغنية "توكو تاكا" والتي أعادت من خلالها الجمهور لذكريات بطولة كأس العالم 2022 والتي تم إقامتها في قطر.كما قدمت الفنانةخلال الحفل العديد من الأغاني باللهجات العربية المُختلفة ما بين العراقية، المغربية، اللبنانية، المصرية، الخليجية، كما شهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الحضور مع رقص ميريام فارس العراقي، ونشر حساب "Myriam Music" على "إنستغرام" مقطع فيديو لها من الحفل وتم التعليق: "ما حد يرقص عراقي من بعدك يا ملكتنا".فيما شهد الحفل أيضاً تقديم الفنانةعدداً من الأغاني والاستعراضات لأشهر أغانيها ومن أبرزها: "هذا الحلو، قومي، ماشي براحتك".يمكنك قراءة: في يوم ميلادها.. صيحات مكياج على طريقة ميريام فارسيُذكر أن في أغسطس الماضي نشرتعدداً من الصور ومقاطع الفيديو خلال قضاء عطلتها الصيفية مع عائلتها من خلال حسابها على "إنستغرام" لتُشارك تلك اللحظات مع جمهورها ومُتابعيها، كما كشفت من خلال تعليقها عن الأشياء التي لا تستطيع العيش بدونها قائلة : "ثلاثة أشياء لا يمكنني العيش بدونها، الحب، الصحة، وعائلتي المجنونة".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».