شادية و فاتن حمامة .. 4 أفلام جمعت "سيدة الشاشة" بـ "الدلوعة"

عشق الموسيقى منذ الطفولة ودعم والدها لموهبتها

نجاح سينمائي يجمع شادية و فاتن حمامة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - تعد الفنانةواحدة من كبار القامات الفنية في مصر والوطن العربي، حيث نجحت بمجال الغناء والطرب من خلال مئات الأغنيات التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، كما نجحت أيضًا فيوأصبحت واحدة من نجمات الزمن الجميل وذلك من خلال مُشاركتها ببطولة ما يتجاوز المائة فيلم أمام كبار النجوم والمُخرجين، وفي ذكرى رحيلها نتوقف أمام أهم محطاتها الفنية برفقة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.وُلدت الفنانة شادية بالقاهرة في 8 فبراير عام 1931 وكانت قد عشقت الموسيقى والغناء منذ طفولتها وشاركت بالغناء بمدرستها بالعديد من الحفلات، وجاءت فرصتها الحقيقية لإحتراف الفن حينما قرأ والدها بالجريدة إعلان لطلب وجوه جديدة للعمل في الأفلام السينمائية، وبالفعل تقدمت للمسابقة وتحمس لموهبتها المُخرج أحمد بدرخان وتبناها فنيًا المُخرج حلمي رفلة وهو من أعطاها إسمها الفني "شادية" لتبدأ مشوارها السينمائي من خلال الغناء عام 1947 من خلال فيلم "أزهار وأشواك" والذي جسد بطولته يحيي شاهين، مديحة يسري.لمعت الفنانة شادية في السينما المصرية من خلال المُشاركة ببطولة العديد من الأفلام السينمائية، وقد تميزت بتجسيد الفتاة الشقية وخفيفة الظل ليتم منحها لقب "دلوعة الشاشة"، وطوال مسيرة سينمائية إستمرت لما يتجاوز الأربعون عامًا قدمت الفنانة شادية ما يتجاوز المائة فيلم سينمائي، كما نجحت في تكوين ثُنائي سينمائي مع كبار النجوم بالعديد من الأفلام ومن أبرزهم كمال الشناوي، إسماعيل ياسين، يحيي شاهين و صلاح ذو الفقار.وجاء من أبرز النجاحات السينمائية للفنانة شادية هو مُشاركتها بطولة 4 أفلام سينمائية مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وعلى الرغم من نجوميتهما سويًا بتلك الفترة في السينما المصرية إلا انهما تعاونا من خلال عدد من الأفلام والتي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.وجاء التعاون السينمائي الأول بين شادية و فاتن حمامة عام 1950 من خلال فيلم "ظلموني الناس" والذي جاء من إخراج حسن الإمام، وتجدد تعاونهما السينمائي مرة أخرى عام 1951 من خلال فيلم "أشكي لمين" والذي شارك ببطولته عماد حمدي، فريد شوقي .وعقب مرور عامين تتعاون كل من الفنانة شادية والفنانة فاتن حمامة ببطولة فيلم "موعد مع الحياة" عام 1953 والذي جاء من إخراج عز الدين ذو الفقار، وجاء أخر تعاون سينمائي بينهما عام 1962 من خلال فيلم "المُعجزة" للمخرج حسن الإمام والذي كان قد جمعهما للمرة الأولى سويًا في السينما.وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته الفنانة شادية سواء بمجال الغناء أو التمثيل مع منتصف الثمانينات إتخذت قرارًا بإعتزال الفن عقب تقديمها أخر أفلامها السينمائية "لا تسألني من أنا"، وظلت مُعتزلة الفن والحياة العام لمدة تجاوزت الثلاثون عامًا وقد رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 28 نوفمبر عام 2017 عن عمر ناهز الـ 86 عامًا ولكنها ظلت حاضرة بقلوب وعقول جمهورها بكافة أنحاء الوطن العربي بأعمالها الفنية المميزة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»