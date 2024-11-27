شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 6 أيام تجمع كريم عبد العزيز وياسمين صبرى فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ النجمان كريم عبد العزيز وياسمين صبرى تصوير عدد من المشاهد الخارجية من فيلم الأرض السودا فى مدينة الجونة أمس الثلاثاء، حيث يستمر الثنائى فى التصوير بالمدينة الساحلية لمدة 6 أيام كاملة، حيث يصوران مشاهد في البحر وكذلك غطس فى المياة لاسيما وأن الشخصية التي تجسدها ياسمين صبري تعمل غواصة فى الجونة.

وكان القائمون على فيلم الأرض السودا، قد أوقفوا التصوير لمدة أسبوع بعد إصابة ياسمين صبرى بحرق في أعلى قدمها بعد سقوط مياه مغلية عليها داخل منزلها وكان من الصعب عليها استكمال التصوير، لاسيما أنه يتطلب نزولها في البحر، قبل العودة والسفر إلى الجونة لتصوير مشاهد البحر هناك.

فيلم الأرض السودا من الأفلام الضخمة إنتاجياً حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة، وتجسد ياسمين صبرى خلال الأحداث، شخصية غواصة تعيش فى الجونة وهى فتاة قوية وشديدة وتجمعها المواقف بالنجم كريم عبد العزيز ويخوضا رحلة فى معظم أنحاء العالم وذلك فى إطار تشويقى لايت.

فيلم الأرض السودا من إخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، ومقرر عرضه في صيف 2025، وجاء تعاون ياسمين صبرى مع المخرج بيتر ميمى بعد أكثر من عام على تعاقد ياسمين مع بيتر ميمى على بطولة فيلم بعنوان "دليلة" من تأليفه وإخراجه وإنتاجه، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن، وتجسد ياسمين فى الفيلم شخصية "سوبر هيرو".

فيلم بيت الروبى آخر أعمال كريم عبد العزيز فى السينما وشارك فى بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.