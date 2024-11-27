أنغام توثّق زيارتها لمحمد منير.. وهكذا علّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثّقت الفنانة المصرية أنغام زيارتها بصحبة نجليها إلى منزل الفنان الكبير محمد منير للاطمئنان عليه بعد الأخبار الكثيرة التي انتشرت الفترة الماضية عن تدهور حالته الصحية.

ونشرت أنغام عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة ظهرت فيها مع ابنيها برفقة محمد منير في منزله، وكتبت معلقةً على الصور: “قعدة عائلية متتعوّضش وليلة لا تُنسى في حضرة حبيب القلب الكينغ محمد منير… ربنا يحفظك ويبارك لنا فيك يا غالي”.

من جانبه، وجّه محمد منير عبر حسابه الخاص في منصة “إكس”، رسالة شكر إلى أنغام على زيارتها له رفقة نجليها عمر وعبد الرحمن، للاطمئنان على صحته.

وقال في رسالته: “سعدتُ بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجلاها عمر وعبد الرحمن… شكراً من قلبي يا أنغام”.

وردّت أنغام على رسالة منير قائلةً: “أنا وأولادي عشّاقك يا حبيبي وأنت يا منير غالي على قلوبنا وقلوب كل المصريين ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك ويخليك لينا”.

يُذكر أن أنغام ومحمد منير قدّما أخيراً دويتو غنائياً بعنوان “يبهروك”، وذلك في احتفالية “اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية – حكايات الأبطال” بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.