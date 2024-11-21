شكرا لقرائتكم خبر عن داركو بيريك: القاهرة السينمائى من أكبر المهرجانات ومتحمس لوجودى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج أليكس جالان قبل عرض فيلمه Territory منذ قليل، فى مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 45، قائلا: "ستشاهدون فيلما مختلفا كليا، وستذهبون بعيدا معه، لقد تعرفت على داركو بيريك في عز مجده وشهرته بعد تقديمه لـ مسلسل La casa de papel، وفي حينها أخبرته أنه يحتاج لإعادة اكتشاف نفسه من جديد بعيدا عن الشهرة والأضواء، ولهذا ذهبنا إلى كرجستان، وأنا ممتن لذهابنا وقوة تحمل بيريك على الظروف الصعبة التى مررنا بها خلال فترة التصوير".

وصرح داركو بيريك قائلا: "السلام عليكم، أنا متحمس لـ مشاهدة فيلم Territory هنا في القاهرة، كما أننى متحمس لـ وجودي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واحد من أكبر وأهم المهرجانات في العالم وفي أفريقيا خاصة، قمنا بتصوير فيلم Territory في صحراء كرجستان، وقمنا بالكثير من المخاطرة، مثل ركوب الخيل على الثلج وغيرها من الأشياء التي ستشاهدونها في العمل، الذي أتمنى أن يأخذكم بعيدا، خاصة أننى أعرف أن الأجواء دافئة هنا فى مصر على عكس الأجواء في العمل، بالإضافة إلى أن هذه هى نوعية الأفلام التى أفضل تقديمها، ولهذا أتمنى أن ينال إعجابكم".

فيلم "إقليم" للمخرج أليكس جالان، هو فيلم وثائقي يتناول أساليب حياة القدامى، وتدور أحداثه في سهوب آسيا الوسطى، حيث يعيش الرعاة القرغيز في صراع مع شبح ويحاول الصيادون والبدو الرحل التعايش وتقاسم الأرض.

ينطلق الممثل الصربي داركو بيريك -الذي اشتهر بدور هلسنكي في مسلسل "لا كاسا دي بابيل"- في طريق الخلاص نحو الغرائز المفقودة، حيث تشهد جبال قيرغيزستان الشاهقة رحلة إلى حدود البرية.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF.