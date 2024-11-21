أكرم حسني خائف من خوض هذه التجربة.. إليكم ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان أكرم حسني كل الأخبار التي تم تداولها أخيراً عن انضمامه الى فريق عمل الجزء الثاني من فيلم “الناظر” ويحمل عنوان “ابن الناظر”، والذي قدّم جزءه الأول الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وقال أكرم في تصريحات صحافية على هامش عرض مسرحيته “ألف تيتة وتيتة” في “موسم الرياض”، إن المخرج مجدي الهواري رشّحه منذ فترة طويلة لبطولة فيلم “ابن الناظر”، نافياً أن يكون قد وافق على هذا العرض، ومؤكداً: “أنا مثلكم سمعت عن مشاركتي من خلال الأخبار المتداولة”.

وأشار حسني إلى أنه كان متخوفاً من خوض هذه التجربة، قائلاً: “فيلم “الناظر” من الكلاسيكيات الخاصة بالضحك والتي تعود إلى 20 سنة مضت”، ومؤكداً أنه يشفق على الفنان الذي سيجسد شخصية علاء ولي الدين في فيلم “ابن الناظر”، لأنه لا يجوز المقارنة مع فنان كبير ومحبوب، وموضحاً: “هذا الاختبار صعب جداً”.

وكان أكرم حسني قد نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو وثّق خلاله احتفال أبطال مسرحيته “ألف تيتة وتيتة” بأغنية “يا خراشي”، التي طرحها أخيراً.

وظهر أكرم حسني وأبطال المسرحية في كواليس التحضيرات الخاصة بعرض المسرحية في الرياض، وهم يرقصون على أنغام الأغنية، وأبرزهم: بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، غادة طلعت، والشاعر أمير طعيمة.