بالفيديو- بفستان أسود رائع.. أنابيلا هلال تسحر متابعيها بإطلالتها الاخيرة

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال الجمهور بعد أخر إطلالة لها على متابعيها من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع بغاية الجمال.



وإرتدت أنابيلا فستاناً طويل و ضيق ذات أكمام طويلة باللن الأسود مع وشاح كبير باللون الزهري، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وكانت نشرت أنابيلا هلال مجموعة صور لها من إيطاليا، وخطفت الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً باللون الأسود، من "Elisabetta Franchi"، يبلغ سعره 850 دولار تقريباً.

وجاء فستان أنابيلا بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة تعانق الجسد، وبدون أكمام، مع حمالات رفيعة، ومكشوف الصدر، وبثلاث فتحات تكشف البطن والخصر، وبتفصيل حلقة ذهبية عند الصدر.

