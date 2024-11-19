ديانا حداد تطمئن جمهورها بعد الجراحة: إطلالة بسيطة وقلب أحمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأنت النجمة ديانا حداد جمهورها ومتابعيها على صحتها وأنها تماثلت للشفاء بعد إجرائها عملية جراحية مؤخراً.

وعبر حسابها على “إنستغرام”، نشرت ديانا مجموعة صور لها بين أحضان الطبيعة وهي جالسة بعفوية على العشب الأخضر في إحدى الحدائق القريبة من البحر.

وبدت ديانا حداد من خلال الصور، التي لم تحدد مكانها، بحالة جيدة بعد العملية الجراحية، وجاءت إطلالتها جميلة وبسيطة بمكياج ناعم وتسريحة بسيطة وارتدت سروال جينز وتيشيرت مع حذاء رياضي.

وأرفقت الصور بتعليق أكدت من خلاله أنها تماثلت للشفاء وأصبحت بخير وكتبت “الحمد لله صرت بخير”. ووضعت إيموجي القلب الأحمر لجمهورها ومتابعيها، الذين تفاعلوا مع تعليقها متمنين لها أن يطيل الله بعمرها ويمدها بالصحة والعافية والسعادة دائماً.