أمير المصري: “بكيت جامد”.. وما مصير مشاركته في رمضان مجهول؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أمير المصري حقيقة مشاركته في موسم رمضان 2025، قائلًا: “أنا لا أعرف إن كنت سأشارك أم لا، لأن عندي تصوير الجزء الثاني من مسلسل في أيرلندا في يناير المقبل، وشهر رمضان مجازفة لأنك تظل شهرين تصور”.

وأكد المصري أنه في فترة من الفترات كان يعيش بمفرده في جزيرة، قائلاً: “مرة كنت قاعد في العربية وبكيت جامد علشان كنت متأثر بسبب أن أمي وحشتني”.

وعن فكرة ترميم الأفلام ضمن فعاليات “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، قال: “دي حاجة كويسة جداً علشان نحافظ على أفلامنا القديمة”، وأضاف: “إحنا طول الوقت بنتعلم وأهم شيء الصبر والرضا، وأنا مش مستعجل على الخطوات وماشي خطوة خطوة”.

وكان أمير المصري قد احتفل بالعرض الأول لفيلمه “في الكاميرا” ضمن فعاليات “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” في دورته الـ45، وصرّح قائلاً: “هذه المشاركة الثالثة لي في “مهرجان القاهرة السينمائي” وسأظل متمسّكاً بعرض أفلامي في هذا المهرجان، لأنني أشعر بالفخر بذلك، فهو في رأيي من أهم المهرجانات”. وأضاف: “وحتى لو الفيلم معجبش الجمهور، كفاية رسالته وتجربته المختلفة”.