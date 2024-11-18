من هي “باربي البشرية” الفائزة بلقب ملكة جمال الكون ٢٠٢٤؟

تُوِّجت فيكتوريا كياير، وهي راقصة محترفة من الدنمارك تبلغ من العمر ٢١ عامًا، رسميًا بلقب ملكة جمال الكون ٢٠٢٤. وكانت رحلتها إلى اللقب المرموق أقل من استثنائية، ما يمثل لحظة تاريخية للدنمارك على المسرح العالمي.

اكتسبت فيكتوريا كياير شهرة دولية في عام ٢٠٢٢ عندما تم تصنيفها ضمن أفضل ٢٠ مسابقة لملكة جمال Grand International، ما أظهر رشاقتها وثقتها وسحرها وقد برزت هذا العام بين المتسابقات من أكثر من سبعين دولة في الدورة الثالثة والسبعين لمسابقة ملكة جمال الكون.

أُُطلق عليها لقب “باربي البشرية” بسبب تشابهها المذهل مع الدمية الشهيرة، وأصبحت “كياير” من المفضّلات لدى المعجبين في وقت مبكر، ما ترك انطباعًا دائمًا لدى كل من الحُكّام والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

كانت منافسة ملكة جمال الكون ٢٠٢٤ شديدة، مع متنافسات بارزات من دول مثل نيجيريا والمكسيك وتايلاند وفنزويلا. ومع ذلك، فإن كاريزما “كياير” وذكاءها وحضورها الفريد على المسرح ميزتها في النهاية. من عرض فستان السهرة الذي لا تشوبه شائبة إلى ردودها القلبيّة خلال مقطع المقابلة، أثبتت “كياير” أن لديها ما يلزم للفوز بالتاج.

بالإضافة إلى جمالها، تمّ الاعتراف ب”كياير” لعملها في مجال المناصرة وهي شغوفة بتعزيز تعليم الفنون وتمكين الشابات من خلال التعبير الإبداعي وقد تردّد صدى رسالتها المتمثِّلة في احتضان الفرديّة والثقة بقوة طوال المسابقة، ما عزّز مكانتها كنموذج يُحتذى به على المسرح العالمي.

ويمثّل فوز فيكتوريا كياير إنجازًا كبيرًا للدنمارك التي لم تفز بلقب ملكة جمال الكون منذ عقود حيث جلب فوزها اهتمامًا متجددًا لوطنها وتمثيلها في مسابقات ملكات الجمال العالمية.

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بصفتها ملكة جمال الكون الجديدة، ستبدأ “كياير” عامًا من السفر والدعوة، ما يمثّل مهمة المنظمة المتمثّلة في الشمولية والتمكين. ومن المقرر أن تلهم رحلتها كملكة جمال الكون ٢٠٢٤ الملايين، لتُثبت أن العمل الجاد والتفاني والأصالة يمكن أن يؤدّوا إلى إنجازات غير عادية.