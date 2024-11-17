ضمن “موسم الرياض”… المكسيكي “زوردو” يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لـWBO وWBA

في ليلة لاتينية بامتياز ، وحّد البطل المكسيكي جيلبرتو “زوردو” راميريز ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لـWBO وWBA، بعد أن استطاع تحقيق الفوز على خصمه البريطاني كريس بيلام سميث بقرار إجماع الحكام، في نزال “Latino Night” الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٤.

وجرت المواجهة المثيرة على الحلبة التي شيّدت في منطقة “ذا فينيو” وسط عروض من فرقة المارياتشي الفولكورية، كما عزفت فيها النشيد الوطني السعودي والبريطاني والمكسيكي قبيل بدء النزال المرتقب، حيث شهدت الجولة الأولى منه، بداية متواضعة من راميريز مقارنة بمنافسه، حيث سيطر الإنجليزي بلكماته التي جاءت أكثر دقة.

ومع ذلك، بدأ راميريز في استعادة إيقاعه منذ الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة تمكن من إظهار قوته عبر ضربات متتالية. وخلال أداء دفاعي ضعيف من بيلام سميث تسببت بإصابة شديدة فوق إحدى عينية منذ الجولة الخامسة. شهدت المواجهة رتماً هادئاً من دون حسم ولكن بشكل متقدم أكثر لصالح راميريز.

ومع اقتراب الجولات الأخيرة، ظهرت علامات التعب على البطل المكسيكي، وتراجع عن تنفيذ ضرباته المعتادة، لكنه تمكن من صد هجمات سميث، حاسماً المباراة لصالحه.

وكانت النزالات التمهيدية قد بدأت بتعادل مثير بين السعودي زياد المعيوف ومنافسه المكسيكي خوان جارسيا في وزن المتوسط. وفي النزال التالي، تمكن المكسيكي أوسكار درواتي من تحقيق الفوز على الأوزبكي بوتيرجون أخمدوف بقرار إجماع الحكام، بعد مواجهة شهدت أداءً متقارباً على مدار ١٢ جولة.

وفي مواجهة بارزة انتهت في الجولة السابعة، نجح البورتوريكي أوسكار كولازو في توحيد أحزمة بطولة وزن الريشة (الأدنى) بعد فوزه بالضربة القاضية الفنية على التايلاندي ثامانون نيمونغترونغ. ليضيف كولازو بهذا الإنجاز لقب WBA إلى لقب WBO، وعائداً إلى وطنه حاملاً الحزامين.

وفي نزال آخر، تمكن ويليام زيبيدا من التفوق على الأمريكي تيفين فارمر بقرار منقسم من الحكام، ليتوج بلقب الوزن الخفيف المؤقت لـ WBC. ورغم سيطرة فارمر على الجولات الأولى وإسقاطه زيبيدا بضربة يسارية قوية في الجولة الرابعة كادت تنهي النزال مبكراً، استعاد زيبيدا توازنه وقدم أداءً قويًا حتى الجولة العاشرة. وعقب النزال، أعرب زيبيدا في تصريح له عن استعداده لمواجهة الأمريكي شاكور ستيفنسون.

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أما في آخر النزالات التمهيدية، وفي نزال على الطريقة المكسيكية فقد حقق أرنولد باربوزا جونيور انتصاراً على خوسيه راميريز بقرار إجماع الحكام، في مواجهة ضمن وزن السوبر خفيف. حيث كانت المباراة ندية وحماسية إلى درجة أثارت الحيرة لدى المتابعين.