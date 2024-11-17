شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تحتفل بتخرج ابنها "آدم": أنت أعظم إنجازاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنا شيحة، على مشاركة متابعيها وجمهورها لحظة تخرج ابنها "آدم" من الجامعة أمس، ونشرت عدة صور من كواليس حفل التخرج عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتظهر بشكل كبير فرحتها العارمة بلحظة التخرج، حيث تسارع الكثير من متابعيها على تهنئتها على تخرج ابنها وحصوله على امتياز بمرتبة الشرف.

وكتبت شيحة على الصور التي نشرتها: "لحظة فخر كبيرة في حياتي، أتذكر كل كواليس رحلتنا، فخورة بأنني والدتك، وأن أكون عامودك الفقري وداعمك الأول، شكرًا لأنك ابني، أنت أعظم إنجازاتي في الحياة، أحبك".

وعلى سياق آخر، اختارت إدارة مهرجان سلا لسينما المرأة النجمة هلا شيحة لتكون عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

وأكدت إدارة المهرجان أن لجنة التحكيم تتكون من الممثلة والمخرجة المغربية مريم التوزاني، ممثلة المخرجة الهنغارية اجنيس، اوديل سانكارا، ممثلة ومخرجة ومديرة مهرجان، بوركينا فاسو، فلور ألبرت، مخرجة من فرنسا.



قبلة من ابن هنا شيحة لها بعد التخرج



هنا شيحة وابنها



حفل تخرج ابن هنا شيحة



هنا شيحة تحتفل بتخرج ابنها



هنا شيحة وابنها في حفل التخرج