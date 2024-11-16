الزي الوطني الخاص بملكة جمال الكون مصر يتصدر الترند- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خطفت ملكة جمال الكون مصر الأنظار بالزي الوطني الخاص بها في مسابقة ملكة جمال الكون، حيث إختارت الظهور باللباس التقليدي الفرعوني.

وقد تميزت إطلالتها بالتفاصيل الرائعة وعند دخولها المسرح كانت تخفي وجهها بماسك من اللوك نفسه. وقد إنتخبت الشابة المصرية لوجينا صلاح لتمثيل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2024، المقرر إقامتها بعد شهر في المكسيك.

وشاركت لوجينا صلاح الجمهور منشوراً عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلاله إختيارها.

وظهرت لوجينا وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الأبيض، وتضع على رأسها التاج، مع عبارة "ملكة جمال الكون مصر"، وعلقت على المنشور قائلة: "هكذا خلدت للنوم الأمس، الكون هو حدودي".

ويأتي إختيار الشابة لوجينا التي تعاني من مرض البهاق، وتبلغ من العمر 34 عاماً، وهي مطلقة ولديها بنت، بعد قرار إدارة ملكة جمال الكون بإلغاء القيود الخاصة بالعمر والوضع الإجتماعي، وكرسالة لعدم وجود أي حدود للجمال.

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