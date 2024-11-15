“حوجن”.. رحلة مشوقة بين عالمي الإنس والجن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إطار يجمع بين الخيال والرومانسية، يخوض جني طيب مغامرات مشوقة وينطلق في رحلة في مواجهة الشر واستعادة حقّه في الفيلم الخيالي “حوجن” للمخرج ياسر الياسري، والذي يعرض على “شاهد”. تدور أحداث الفيلم في مدينة جدة، حيث يتعايش الجن الطيبون مع البشر، ويعيش حوجن وعائلته بشكل غير مرئي، ويضطر إلى مواجهة الشر واستعادة حقه، محاولاً الحفاظ على التوازن بين عالمه وحياته بين البشر، لكن الأمور تزداد تعقيداً حين تنتقل عائلة من الإنس إلى المكان الذي يعيش فيه، لاسيما عندما يقع في حب سوسن، الشابة التي تدرس في كلية الطب.

يذكر أن الفيلم مأخوذ عن رواية كتبها إبراهيم عباس، قام بمعالجتها سينمائياً المخرج ياسر الياسر وحولها إلى فيلم من كتابته وإخراجه. ويضم الفيلم براء عالم، نايف الظفيري، نور الخضراء، العنود سعود، محسن منصور، منصور آش، مجدي القاضي، سعيد صالح، الشيماء طيب، حسن القرشي، عهود السامر، وآخرين، وهو من إنتاج IMAGE NATION أبو ظبي، واستديوهات MBC، وVOX STUDIOS.

يُعرض فيلم “حوجن” على “شاهد”.