خيري بشارة: هكذا استوحيتُ فكرة فيلم كابوريا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - أُقيمت منذ قليل ندوة حوارية خاصة للمخرج خيري بشارة، بعنوان مرآة مصر: الهوية في عيون خيري، ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأدارها المخرج عمرالزهيري.

وتناولت الندوة الطرق العميقة التي تستكشف بها أفلام خيري بشارة، الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية، ويُعرف "بشارة" بتصويره الأصيل للطبقة العاملة والمجتمعات المهمشة في مصر، حيث يلتقط تعقيدات مجتمع عالق بين التقاليد والحداثة.

حلم التمثيل

في البداية قال الفنان خيري بشارة، وقت أن كان عمره 15 عاماً، كان يرغب في أن يصبح ممثلاً، ودخل في نوبة من البكاء عقب اعتراض أحد المقربين منه وتربطه به صلة قرابة على رغبته في دخول عالم التمثيل، لافتاً إلى أن حلم التمثيل ظل يراوده حتى عثر أو وجد كتاباً مترجماً يتحدث عن أهم شخصية في الفيلم وهي صانعة، وذلك إشارة من مؤلف الكتاب للمخرج وهنا تغيرت رغبته وقرر أن يصبح مخرجاً.

شخصية مختلفة

الرغبة في التغيير

واستكمل المخرج خيري بشارة حديثه، إن أول فيلم قام بإخراجه، والذي كان مزيجاً من السيرة الذاتية والخيال لم يعبر عنه بصورة كاملة "مائة في المائة "، ولكن بدأ ذلك الأمر يتحقق في ثاني تجاربه الإخراجية، منوهاً إلى أنه شخص جريء في الأعمال السينمائية التي يتولى إخراجها، وذلك على عكس شخصيته في الواقع، مضيفاً: "أنا في الواقع رومانسي جداً".وتطرق المخرج خيري بشارة، خلال حديثه إلى الوقت الذي قرر من خلاله أن يُحدث تغييراً في مسيرته الفنية، وخاصة عقب فيلم "يوم حلو يوم مر"، قائلاً: "وجدت أن هناك تيمة مكررة في أفلامي وهي التركيز على الصراع بين الأغنياء والفقراء والتمرد، من هنا شعرت بضرورة تقديم حاجة أخرى".

وأشار، إلى أن رغبته في التغيير، ازدادت عقب آراء أحد متابعي أعماله من الجمهور، والذي أخبره بأنه أُصيب بذبحة صدرية عقب رؤيته لفيلم "يوم حلو يوم مر".

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فكرة فيلم كابوريا

أما عن الطريقة التي استلهم منها خيري بشارة فكرة فيلم " كابوريا" للنجم أحمد زكي، أوضح أثناء قراءته لكتاب بعنوان "رواد الرياضة في مصر" والذي كان يتحدث عن رياضة الملاكمة، رأى بشكل أولي فكرة فيلم كابوريا من خلال الصور التي كانت بالكتاب، مكملاً: "ما تم عرضه في الفيلم ضئيل، قدام الواقع إللي أنا شوفته".

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