تسجيل في المتنزه البري بالشرقية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن جاهزية موقع المتنزه البري الذي خُصص لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وذلك في إطار توجيه أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من نائبه في توفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في مثل هذه المواسم التي يحرصون فيها على التنزه بالأماكن البرية، وكذلك تقديم الخدمات البلدية والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

وأوضحت الأمانة أن أمين المنطقة المهندس فهد الجبير وجه بلدية محافظة البيضاء والإدارات المعنية بالأمانة بإنفاذ توجيه سموه والبدء في تجهيز الموقع للعام الحالي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشمولية الخدمات داخل هذا المتنزه.

فيما أشارت بلدية محافظة البيضاء، إلى أن المتنزه يتضمن إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة داخل المساحة المخصصة للتنزه، ومواقع مؤقتة لبعض الجهات المعنية ذات العلاقة، إضافة لمكتب خدمات متكامل، وذلك لتقديم الخدمات للمتنزهين.