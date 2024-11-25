تسجيل في المتنزه البري بالشرقية

وأوضحت الأمانة أن أمين المنطقة المهندس فهد الجبير وجه بلدية محافظة البيضاء والإدارات المعنية بالأمانة بإنفاذ توجيه سموه والبدء في تجهيز الموقع للعام الحالي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشمولية الخدمات داخل هذا المتنزه.
فيما أشارت بلدية محافظة البيضاء، إلى أن المتنزه يتضمن إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة داخل المساحة المخصصة للتنزه، ومواقع مؤقتة لبعض الجهات المعنية ذات العلاقة، إضافة لمكتب خدمات متكامل، وذلك لتقديم الخدمات للمتنزهين.
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