زينة تثير الجدل بمنشور غريب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة زينة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها في “إنستغرام” منشوراً غريباً تضمّن السخرية والاستغاثة في الوقت نفسه، وتحدثت فيه عن مصاريفها الكثيرة في الوقت الحالي، وأنها في طريقها الى السجن إذا لم ينتهِ العالم قريباً.

وقالت زينة في منشورها: “أنا عمّالة أصرف وأبعزق في الفلوس على أساس إن العالم هينتهي، العالم لو منتهاش أنا هتحبس مش بهزّر”.

الجدير بالذكر أن زينة من المقرر أن تخوض الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “العتاولة 2″، بحيث تشارك في بطولته مع الفنانين: أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

من ناحية أخرى، انتهت زينة من تصوير فيلمها الجديد “بنات الباشا” والذي بدأت به منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، لتنتهي من التصوير خلال 22 يوماً فقط.

وأعلن المخرج ماندو العدل انتهاء تصوير الفيلم، ليصبح جاهزاً للبدء بأعمال الميكساج والمونتاج، استعداداً لعرضه في دور السينما.

الجدير بالذكر أن فيلم “بنات الباشا” هو بطولة زينة وصابرين وأحمد مجدي وانتصار، ومقتبس من رواية “بنات الباشا” التي صدرت عام 2021، وحققت نجاحاً كبيراً وبيعت في الأسواق، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي حول مدينة صغيرة، ومركز تجميل يضمّ حكايات عشر نساء يتحدثن عن القهر والكبت، المرض والموت، والحب والخيانة، والفيلم قصة نورا ناجي وإخراج ماندو العدل.