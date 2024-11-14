تامر حسني في “حفل أسطوري” بالكويت.. مفاجآت بانتظار محبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم المصري تامر حسني في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حفلاً غنائياً على مسرح “أرينا الكويت”، ضمن حفلات “مهرجان موسم الكويت الغنائي 2024”.

وأعلنت الشركة المنظّمة للمهرجان، عن مفاجآت كبيرة بانتظار الجمهور في الحفل، والذي أطلقت عليه “الحفل الأسطوري”، وإحدى هذه المفاجآت هي غناء تامر حسني للمرة الأولى في مشواره الفني رفقة المايسترو هاني فرحات، وهو ما يُضفي على الحفل طابعاً رومانسياً هادئاً بخلاف حفلات تامر السابقة.

وكان تامر حسني قد أحيا حفلاً في دبي في افتتاح القرية العالمية، شهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً، وقدّم تامر خلاله مجموعة من أغانيه التي تفاعل معها الحضور بحماسة.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من الحفل، وعلّق عليها بقوله: “تشرّفت بافتتاح القرية العالمية في دبي، كل الشكر للجمهور العظيم الإماراتي وكل اللي كانوا موجودين من الجاليات العربية الحبيبة والأجنبية كمان والجالية المصرية الكبيرة اللي كانت موجوده حقيقي شرّفتوني… شكراً للقرية العالمية… شكراً روتانا… شكراً أستاذ أسامة رشدي المنسّق العام للمهرجان”.