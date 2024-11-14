سامر إسماعيل وآسر ياسين وناصر الدوسري ونيكولا معوض يدخلون عالم المرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لمناسبة اليوم العالمي للرجل، يدخل أربعة رجال عالم المرأة وخباياه، حيث يحتل أربعة نجوم هم آسر ياسين، نيكولا معوّض، ناصر الدوسري، وسامر إسماعيل استديو النواعم لتقديم حلقة “كلام رجال”، التي تُعرض على MBC1 و”MBC العراق”.

تطرح الحلقة جملة من التساؤلات عن الفروقات البيولوجية والفكرية الأساسية بين الجنسين ما يخلق خلافات جوهرية في العلاقات العاطفية. ويناقش النجوم مسألة الاختلافات بين الجنسين وأسرار نجاح العلاقات وفشلها متوقفين عند الصحة النفسية للرجل. كما يطرح الرجال أبرز الاختلافات في رأيهم بين الرجال والنساء ويتنافسون لمعرفة أكثر 5 أشياء تكرهها المرأة في الرجل، وسبب نجاح بعض العلاقات وفشل علاقات أخرى، وأثر التواصل السيء بين الطرفين على العلاقة بسبب الكذب والخيانة، إلى جانب غياب الدعم العاطفي.

يستقبل الرجال الأربعة خلال الحلقة خبيرة العلاقات والمستشارة الأسرية إنجي مايكل، التي تركز على دور الرجل في إنجاح أي علاقة أو إفشالها. كما يتحدثون عن الأم ودورها الأساسي في حياتهم قبل الزواج وبعده، إلى جانب مواضيع أخرى حول الاكتئاب والانكسار.

وعلى طاولة “جدل الرجال”، يسأل النجوم الأربعة آسر ياسين، نيكولا معوض، ناصر الدوسري وسامر إسماعيل، إذا ما كان على الرجل أن يكون منفتحاً وصريحاً في مشاعره ومشكلاته النفسية أم الأفضل أن يحتفظ بها لنفسه؟ وبين الشغف وضرورة تأمين المال، هل يتخلى الرجل عن أحلامه؟ وماذا يختار النجوم في الصراع بين الشغف والمال؟

تُعرض حلقة “كلام رجال” على MBC1 و”MBC العراق”، الأحد 17 نوفمبر 2024.