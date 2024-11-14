شركة إنتاج مسلسل “العبقريّ” تعتذر إلى جمهورها في أوكرانيا عن هذا المشهد العنصري

إعتذرت شركة انتاج مسلسل “العبقريّ” إلى متابعي المسلسل في أوكرانيا بعد انزعاجهم من مشهد يُظهر المرأة الأوكرانيّة كلاجئة تعمل فتاة ليل.

وقالت الشّركة: “نتأسّف لشعور مشاهدينا الأوكرانيّين بالانزعاج من مشهد في الحلقة السّابعة من مسلسل “العبقريّ”. نود أن نشير إلى أنّنا نولي أهميّة كبيرة للتّنوّع الثّقافيّ والقيم الاجتماعيّة والاحترام المتبادل مع جمهورنا، ونعتذر إلى كلّ شخص أسأنا إليه عن غير قصد”.

نذكر أنّ مسلسل “العبقريّ” يروي قصّة مشوّقة تجمع أحداثها بين العبقريّة المتوارثة والانتقام العائليّ، وقد انطلق عرضه على قناة MBC1 في السّادس من اكتوبر الماضي، بالتّزامن مع عرضه في تركيا.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

تدور الأحداث حول أب وابنه، كلاهما يتمتع بدرجة حادّة من الذّكاء، ولكنّ كليهما يسخّر ذكاءه في اتجاه مناقضٍ للآخر. فالشّاب عبقريّ في الرّياضيّات، وقد قدّم اكتشافًا ثوريًّا في أطروحة الدّكتوراه، ويخطّط للسّفر برفقة حبيبته إلى الولايات المتّحدة. أمّا الأب فسخّر قدراته العقليّة الفائقة في حياة الشّرّ، إذ هجر عائلته وولديه قبل سنوات طويلة ليتفرّغ كلّيًّا لعالم الجريمة المنظّمة التي أسّس فيها امبراطوريّته الخاصّة.

الجدير بالذّكر أنّ مسلسل “العبقريّ” هو من بطولة أراس بولوت إينيملي، إحسان ايروغلو، تانر أولماز، ميليس سيزي. ومن كتابة داملا سيريم (من أعمالها الحفرة، ثلاثة قروش، فوضى عارمة).