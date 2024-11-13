أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - أقيم مساء اليوم حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور عدد كبير من النجوم وصُناع السينما، وقد شهد حفل الافتتاح إلقاء كلمة لوزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو والذي أكد من خلالها على أهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما وجه خلال كلمته التحية لرواد ومؤسسي المهرجان خلال السنوات الماضية ومن ساعد في نجاحه على مدار سنوات.

حسين فهمي يُعلن عن ترميم عدد كبير من كلاسيكيات السينما المصرية

وقد ألقى الفنان حسين فهمي كلمة خلال حفل الافتتاح مؤكدًا بأن السينما والفن من أسس المجتمعات، كما تم عرض صورًا لعدد من الفنانين الذين رحلوا خلال الفترة الماضية ومن أبرزهم الفنان أشرف عبد الغفور والفنان صلاح السعدني والمُخرج عصام الشماع والمنتجة ناهد فريد شوقي والسيناريست عاطف بشاي والفنان الكبير حسن يوسف والفنان مصطفى فهمي.

كما أكد الفنان حسين فهمي خلال كلمته بأن السينما المصرية سينما عريقة يصل عمرها إلى 120 عام، موضحًا بأن من أهم المبادرات التي شهدها مهرجان القاهرة السينمائي في دورة العام الماضي ترميم الأفلام السينمائية وتشهد دورة هذا العام ترميم عدد من أهم الأفلام المصرية مُعلنًا بأنه تم ترميم 10 أفلام مصرية وتم ترجمتهم وسيتم عرضهم خلال فعاليات المهرجان ومن ضمنهم "القاهرة 30، المستحيل، شئ من الخوف، السمان والخريف، الحرام، بين القصرين، قصر الشوق"، كما أعلن عن استكمال عملية ترميم الأفلام السينمائية والتي تتجاوز الألف فيلم.



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المُخرج يسري نصر الله يتسلم جائزة الهرم الذهبي

كما شهد حفل الافتتاح الإعلان عن أعضاء لجان التحكيم بالمسابقات المُختلفة ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما صعد إلى المسرح المُخرج يسري نصر الله لاستلام تكريمه من خلال منحه جائزة الهرم الذهبي، وخلال كلمته وجه المخرج يسري نصر الله الشكر لإدارة المهرجان على منحه التكريم وبشكل خاص الفنان حسين فهمي والناقد عصام زكريا واللذان رشحاه للتكريم، كما وجه الشكر للسينما وأهميتها في حياته.

أحمد عز يهدي جائزته للفنان عادل إمام

فيما شهد الحفل تكريم الفنان أحمد عز من خلال منحه جائزة فاتن حمامة للتميز، وألقى الفنان أحمد عز كلمة سرد من خلالها بداياته السينمائية وبأنه كان يحلم في بداياته أن يحضر إلى مهرجان القاهرة السينمائي حتى حقق حلمه بمنحه جائزة فاتن حمامة واعتبر أن اسم الجائزة يكفي أن يكون تكريمًا وفي نهاية كلمته أهدى التكريم إلى الفنان الكبير عادل إمام.



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نجوم السينما المصرية والعربية من أجيال مختلفة بحفل الافتتاح

وكان قد توافد عدد كبير من نجوم وصُناع السينما لحضور حفل افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد حرصوا على التقاط العديد من الصور على الـ"ريد كاربت" الخاص بحفل الافتتاح، وشهدت الـ"ريد كاربت" الخاص بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور عدد من نجوم السينما المصرية من مُختلف الأجيال السينمائية ورصدت "الخليج 365" حضور كل من الفنانة نبيلة عبيد، المخرجة إيناس الدغيدي والفنان أشرف عبد الباقي والذي ظهر بصحبة ابنته زينة.



كما جاء من ضمن الحضور أيضًا ياسمينا العبد، أحمد حاتم، طه الدسوقي، هاجر السراج، بشرى، بسمه، هنا شيحة، الفنان السعودي محمد القس والفنانة الكبيرة نيللي، داليا مصطفى، بوسي شلبي كما شهدت أيضًا فعالية السجادة الحمراء ظهور الفنان أحمد خالد صالح بصحبة زوجته الفنانة هنادي مهنى.

فيما جاء من ضمن الحضور أيضًا كل من هاني عادل، شريف رمزي، عمر الشناوي، أروى جودة، المخرج السعودي محمد وفا وزوجته يارا.

تفاصيل الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 يشهد تنافس بين أفلام سينمائية من مصر والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، مع الأفلام من أوروبا وأمريكا وذلك من خلال 7 مسابقات أبرزها المسابقة الرسمية الدولية ومسابقة أسبوع النقاد، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويشهد حفل ختام الدورة الحالية من المهرجان الإعلان عن قرارات لجنة التحكيم، لتتوج الأعمال الفائزة بجوائز خاصة يمنحها المهرجان المصنف ضمن الفئة الأولى في مهرجانات السينما العالمية.



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