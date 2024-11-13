المخرج يسري نصر الله يتحدث متأثراً لحظة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - كرم القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، المخرج الكبير يسري نصر الله بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك على هامش حفل افتتاح تلك الدورة الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بدار الأوبرا المصرية.

يسري نصر الله: سعيد بتكريمي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حرص المخرج يسري نصر الله، في كلمته التي ألقاها لحظة تكريمه على مسرح حفل الافتتاح والتي ظهر من خلالها وهو متأثراً، على توجيه الشكر للفنان حسين فهمي رئيس المهرجان والناقد عصام زكريا مدير المهرجان، لترشيحهم له لهذه الجائزة، لافتاً أن ما أسعده في هذه الجائزة هي أن ترشيحه لها كان خلال هذا العام، وذلك بسبب النشاط الكبير الذي تعيشه السينما المصرية، مكملاً: "السينما هذا العام شدت حيلها في عدد الأفلام المنتجة، أو في الإيرادات أو في التواجد بالمحافل الدولية أو في ترميم الأفلام اللي أنا بكتشفه دلوقتي".

وأضاف، رغم صعوبات التمويل والجهات الرقابية، إلا أن هناك شيء ملهم وهو أن حب السينما وصناعتها كان هو السمة الغالبة، وقبل ختام حديثه حرص على توجيه رسالة خاص لكل صناع الأعمال الفنية والقائمين عليها في فلسطين الذين يقدمون أفلام تعرض خلال هذه الدورة رغم الصعاب التي يواجهونها في ظل الظروف الراهنة، قائلاً: "تحية من قلبي لزملائي السينمائيين الفلسطينيين".





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المكرمون في الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تكرم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية 45 والتي سوف تستمر حتى يوم 22 نوفمبر من الشهر، عددا من الشخصيات منهم والفنان أحمد عز الذي منحه المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديراً لجهوده ومشواره الفني المميز ، والذي بدأ من خلال فيلم "الشرف" للمخرج شريف شعبان و"كلام الليل" للمخرجة إيناس الدغيدي، حتى جاءت البداية الحقيقية من خلال فيلم "مذكرات مراهقة" للمخرجة إيناس الدغيدي عام 2001.

كما تم تكريم المخرج دانيس تانوفيتش، وهو كاتب سيناريو ومخرج ومنتج، من البوسنة والهرسك.

ولد دانيس تانوفيتش في زينيتسا في 20 فبراير عام 1969، تعلم عزف البيانو من كونسرفتوار جامعة سراييفو، قرر الدراسة في أكاديمية الفنون المسرحية في سراييفو، ولكنه تعرض في هذه المرحلة للعديد من الصعوبات حيث توقفت دراسته وتم حصار سراييفو بعد إعلان البوسنة والهرسك استقلالها عن يوغوسلافيا عام 1992، وأثناء دراسته أنتج عدة أفلام وثائقية، وبدأ حياته العملية مخرجًا لبعض مقاطع الفيديو والإعلانات.



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