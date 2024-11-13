بريتني سبيرز تلتقي بابنها الشاب بعد فراق طويل

ميرنا وليد - بيروت - تمكنت النجمة العالمية بريتني سبيرز من إعادة التواصل مع ابنها جايدن جيمس، بعد تجاوزها لأزمات نفسية وتحديات عائلية.

ووفقاً لموقع "بيبول" المتخصص بأخبار المشاهير، أكد مصدر مقرب أن بريتني سبيرز تعيش مؤخراً لحظات من السعادة بعد لقاءاتها المتجددة بابنها، الذي يسافر لزيارتها في لوس أنجلوس بعد انقطاع طويل.

وأوضح المصدر أن "قضاء الوقت مع جايدن أضفى عليها طاقة إيجابية وجعلها تشعر بفرح كبير".

في السياق نفسه، نشرت صحيفة "Page6" تأكيداً لخبر اللقاء، موضحةً أن سبيرز لم تتمكن بعد من لقاء ابنها الآخر شون بريستون، البالغ من العمر 19 عاماً.

يذكر ان بريتني كانت قد وافقت في أيار/مايو 2023 على انتقال طفليها للإقامة مع والدهما في هاواي، وذلك لتأمين حياة مستقرة وسعيدة لهما بعيداً عن ضغوط لوس أنجلوس واهتمام وسائل الإعلام المكثف.

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