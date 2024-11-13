هبة الحسين بتصريح مثـ ير للجدل..أجمل إمرأة في الحياة؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة السعودية هبة الحسين جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد اعتبارها عبر حسابها الخاص انها أجمل إمرأة في الحياة، قائلة: "أكيد ما عندي شك إني أجمل امرأة في الدنيا"، اذ لاقى هذا الكلام ردود فعل كثيرة.
على صعيد آخر كانت قد نشرت هبة الحسين مؤخرا عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو لها، وهي تشرب الشاي وتسمع أغنية "أصالحها" للفنان المصري عمرو دياب، و ظهرت وكأنها لديها النية بالعودة الى زوجها الفنان السعودي عايض يوسف، الأمر الذي شكل جدلا كبيرا.
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