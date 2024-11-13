ميغان فوكس تعلن حملها بصورة عارية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة ميغان فوكس عن حملها بطفلها الرابع، والأول لها من ماشين غان كيلي بطريقة مختلفة، نالت إعجاب الآلاف من محبيها.

وشاركت النجمة العالمية عن الخبر السعيد من خلال نشر صورة لنتيجة فحص الحمل التي أتت إيجابية، ولفتت الأنظار بأظافرها الطويلة جداً والمزينة بحبيبات الستراس الضخمة.

وبعدما قامت بحذف كل منشوراتها على انستغرام، فاجأت ميغان متابعيها على التطبيق بصور، ظهرت فيها عارية ومغطاة بالكامل بسائل اسود، وكانت تجثو على ركبتيها وتحتضن بطنها المنتفخة قليلاً، لتعلن من خلالها انتظار ملاك جديد.

وأرفقت ميغان الصور بتعليق كتبت فيه: “لم يضيع شيء حقاً على الإطلاق.. مرحباً بعودتك”، مع رمز تعبيري لملاك وقلب أحمر، في إشارة إل أها عانت في الفترة السابقة من حالة نفسية صعبة بعد إجهاض طفل من كيلي، وهو ما اعتبرته ميغان بأنه هدية جميلة أعيدت لها.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة الجريئة وطريقة ميغان المبتكرة باستخدام سائل يغطي كامل جسدها ويبدو كالنفط أو الطلاء اللزج للإعلان عن مولودها المنتظر من حبيبها.

يذكر أن علاقة الثناىي بدأت بعد لقائهما في موقع تصوير فيلم “Midnight in the Switchgrass” عام 2020. وتقدم الموسيقي بطلب الزواج منها بعد ذلك بعامين.