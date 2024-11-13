بعد غياب طويل.. بريتني سبيرز تجتمع بإبنها الشاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الأزمات النفسية والمشاكل العائلية التي مرت بها، تمكنت النجمة بريتني سبيرز من الالتقاء بإبنها من زوجها السابق، وهو ما يشير إلى استعادة المغنية لبعض من حياتها الشخصية السليمة التي مكنتها من اللقاء بابنها.

ونشر موقع “بيبول” الذي يعنى بشؤون المشاهير معلومات عن مصدر مقرب من المغنية الأميركية بأنها تستمتع بوقتها في الفترة الأخيرة بعد أن تمّ لم شملها مع ابنها جايدن جيمس من زوجها السابق كيفن فيدرلاين.

وذكرت المصادر أن جايدن يزور والدته في لوس أنجلوس بعد غياب عنها لفترة من الزمن والأجواء بينهما ممتعة، وقال: “قضاء الوقت معه جعلها سعيدة ومنحها طاقة ايجابية”.

وكذلك نشرت صحيفة Page6 خبراً أكدت فيه أنه تم لمّ الشمل بين الأم وابنها، ولكنها لم تتمكن من الالتقاء بإبنها الثاني الذي يدعى شون بريستون ويبلغ من العمر 19 عاماً.

وكانت بريتني قد وافقت في مايو 2023، على انتقال طفليها إلى هاواي للبقاء مع والدهما بسبب مشاكلها ولأنها تحرص على الإهتمام بأولادها وليكونوا سعداء، وكانت فرصة لطليقها للبقاء مع أولاده الذين كانوا مستعدين للإبتعاد عن لوس أنجلوس وعن ملاحقة وسائل الإعلام لهما.