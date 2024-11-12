ياسمين عبد العزيز تبدو أكثر رشاقة في أحدث ظهور لها

"وتقابل حبيب" في رمضان 2025

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - شاركت الفنانةمتابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستغرام"، وبدت أكثر رشاقة خاصة بعدما خضعت لتمرينات رياضية مكثفة خلال الفترة الماضية في الجيم من أجل فقدان وزنها، واستعادة رشاقتها قبل بدء تصوير أحدث أعمالها الفنية.تستعد ياسمين عبد العزيز لبدء تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "" خلال الأيام المقبلة للعرض في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعدما انتهى القائمون على العمل من عمليات التحضيرات والتعاقد مع الفنانين الذين يجسدون الشخصيات الرئيسية خلال أحداث العمل، فيما يعمل السيناريست عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات بالتزامن مع الاستعدادات للتصوير.

يمكنكِ قراءة... بطولات نسائية تسيطر على مسلسلات رمضان 2025 وإيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا أولى المتنافسات



مسلسل "وتقابل حبيب" – اسم مؤقت – من المقرر تغييره مع انطلاق التصوير، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، محمود ياسين جونيور، صلاح عبد الله، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وحنان سليمان.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي لا يخلو من التشويق.

عودة للتعاون مع كريم فهمي ونيكول سابا

ويشهد مسلسل "وتقابل حبيب" عودة تعاون ياسمين عبد العزيز مع الفنان كريم فهمي بعدما قدما سوياً مسلسل "ونحب تاني ليه" في رمضان 2020، وحقق العمل نجاحاً لافتاً، كما يسجل "وتقابل حبيب" كذلك لقاء ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا بعد 18 سنة من تعاونهما في فيلم "ثمن دستة أشرار"، الذي قام ببطولته الفنان محمد رجب وتم عرضه عام 2018.

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)

اقرئي أيضاً... ياسمين عبد العزيز تستعين بأبطال مسلسل ونحب تاني ليه من جديد رمضان 2025تغيّرجلدها في مسلسل ""، بتقديم الدراما الرومانسية الاجتماعية، وذلك بعدما حققت ياسمين نجاحاً لافتاً في الأدوار الشعبية التي ظهرت بها في الأعوام الأخيرة، وتحديداً في مسلسلي: "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، و"ضرب نار" في رمضان 2023، وقد قدّمتهما بمشاركة أحمد العوضي قبل انفصالهما.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي؛ حيث قدّمت آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار"، الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي 2023، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته: أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».