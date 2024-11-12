شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل رقم سرى الأكثر مشاهدة على watch it بعد عرض أول 3 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل رقم سرى بطولة الفنانة ياسمين رئيس، قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة watch it، من إخراج محمود عبد التواب توبه، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، حيث حصد المركز الأول في القائمة، وذلك بعد عرض الحلقات الثلاثة الأولى على شاشة المنصة وقناة dmc.



رقم سرى الأكثر مشاهدة على واتش ات

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعتد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتم العثور على جثتها فى العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.