منى زكي تبكي خلال تكريمها في "مهرجان البحرين"

أقام "مهرجان البحرين السينمائي الدولي" ندوة لتكريم الفنانة منى زكي عن مشوارها الفني، تحدثت خلالها عن دور المرأة في السينما العربية بشكل عام والسينما المصرية بشكل خاص.

وخلال الندوة، دخلت منى في نوبة بكاء بعد سؤالها عن رد فعلها حول مساندة زملائها لها في أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"، كما تذكّرت اللحظات القاسية التي مرت بها، بعد أن قعدت خمس سنوات في المنزل بدون عمل، وهو ما وصفته بأقسى اللحظات في حياتها، مؤكدةً أن زوجها الفنان أحمد حلمي وأبناءها أنقذوها من الضياع. وقالت منى: "أقسى لحظات حياتي لما بقعد في البيت من غير شغل، وجالي اكتئاب لما قعدت خمس سنين في البيت مبشتغلش، وولادي وجوزي خرّجوني من الضياع، والإيغو بتاعي نزل بسبب اللحظات اللي مريت بيها، بنبقى يوم فوق في السما وفجأة نكون تحت في البدروم".

كما تحدّثت منى زكي عن تأثّرها بشخصية أم كلثوم التي تجسّدها في فيلمها الجديد "الست"، حيث أشارت إلى أن هذه الشخصية أثّرت كثيراً فيها، فرغم انتهاء التصوير لا تزال غير قادرة على ممارسة حياتها بشكل طبيعي بسبب تأثّرها بها، إذ قالت: "فيه شخصيات بتأثر في الفنان، وأم كلثوم موهبتها جبّارة، ولحد دلوقتي مش قادرة أسيب الشخصية، وبصحى من النوم أقول أنا نسيت أذاكر كذا لثومة، كل يوم بفكّر نفسي إني خلصت تصوير لكن ما زلت متعلقة بيها، وانبهرت من قوتها واستمرارية نجاحها".

وعن تطورات دور المرأة في الفن أخيراً، وكيف زاد تأثيرها في مصر والوطن العربي، وعن كيفية تخطّيها للصعوبات، قالت منى زكي: "الشغف لدى أي امرأة هو الذي يجعلها تتخطى كل المشاكل، وفي حرب بنقودها في إثبات إن أنا امرأة وأستطيع تحقيق نفسي وأوصل إلى أماكن أبعد، دور المرأة أوقات يطلع وينزل بعدين يتساوى، النهاردة المرأة بتعافر بزيادة لأن اللي بيعمل كده هو اللي بياخد حقه". وأضافت: "الآن أصبح لدينا في مصر كاميرا وومان وفوكس بولر دي، حاجة مكنتش موجودة عندنا، الكاتبات الستات بيقدروا يوصلوا المشاعر أكتر من الرجالة، الشارع فيه تراثنا، وأنا أتربيت على الفن".

ولفتت منى زكي الى أن هناك سلطة أبوية في الحياة، وأن والدتها تفضّل أن تكون السلطة بيد الرجل، وأن والديها هما اللذان عزّزا في داخلها أهمية دور المرأة في السينما المصرية، كما تطرّقت في حديثها إلى الحياة الزوجية ومواقف الفنانات مع أزواجهن، قائلةً: "لو الراجل رافض إنها ممثلة اخترها ليه ممثلة من البداية؟".

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