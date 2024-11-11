منى زكي تدعم مُخرِجات السينما بمبادرة جديدة في البحرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مؤتمر صحافي أُقيم على هامش الدورة الرابعة لـ”مهرجان البحرين السينمائي”، كشفت النجمة منى زكي عن مبادرة فنية جديدة لدعم المخرجات في البحرين وغيرها من الدول العربية.

وأطلقت منى، الشريك المؤسِّس لشركة “HerStory Films”، حاضنة أفلام في مملكة البحرين تحت شعار “لها”، وذلك بالشراكة والتعاون مع وزارة الإعلام البحرينية و”مهرجان البحرين السينمائي”، لدعم صانعات الأفلام، وفتح المجال أمام المخرجات البحرينيات لتطوير مواهبهن الفنية وإنتاج أفلام قصيرة.

وأعلن وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، والنجمة منى زكي، ورائدة الأعمال المصرية مي عبدالعظيم المؤسِّس والمدير التنفيذي لشركة “HerStory Films”، ورئيسة نادي السينما البحريني سارة البدري، خلال المؤتمر عن الشراكة لإطلاق هذا المشروع الفني المبتكَر.

وقالت منى زكي في كلمتها خلال المؤتمر، إن هذه المبادرة هي الأولى التي تُطلقها شركة “HerStory Films” خارج جمهورية مصر العربية، من أجل تمكين صانعات الأفلام البحرينيات من تطوير نصوص أفلامهن عبر برامج تدريبية وصولاً إلى مرحلة الإنتاج.

وأضافت أن الشركة التي أسّستها بالتعاون مع رائدة الأعمال المصرية مي عبدالعظيم، تسعى إلى توفير أساسيات صناعة السينما وبناء القدرات، ودعم صانعات الأفلام الناشئات.

كما تهدف الشركة إلى تغيير أساليب سرد القصص المتعلقة بالنساء خصوصاً والمجتمع عموماً، بما يدعم تمكين المرأة في مختلف المجالات الإبداعية.